In Beautiful era una nemica spietata dei Forrester: riuscite a riconoscerla dopo tanti anni? Il suo personaggio era fondamentale.

La numerosa famiglia Forrester è al centro delle vicende di Beautiful, l’amatissima serie tv che da ben 35 anni appassiona il pubblico. Ma quanti nemici hanno dovuto affrontare, in tutti questi anni, Eric, Stephanie, Ridge e company? Eh si, di personaggi spietati, a Beautiful ne abbiamo visti davvero tanti e alcuni in particolare sono rimasti impressi nella mente dei telespettatori. Personaggi capaci di compiere qualsiasi azione, proprio come quello di cui vi parliamo oggi!

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, anticipazioni americane: Caroline è viva? Clamoroso colpo di scena

Guardate bene questa donna in foto: riuscite a riconoscerla? È stata una delle nemiche più spietate, che ha letteralmente sconvolto tutti. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

È stata una nemica spietata della famiglia Forrester: riuscite a riconoscere l’ex attrice di Beautiful?

Era il lontano 2000 quando questo personaggio ha letteralmente sconvolto la vita di Ridge Forrester e il resto della famiglia. L’attrice che vi abbiamo mostrato in foto è Sarah Buxton e nella soap opera americana ha vestito i panni della perfida Morgan DeWitt! Nella serie aveva i capelli rosso fuoco, come la passione che provava per Ridge! La giovane modella, fidanzata con Ridge anni prima, torna a Los Angeles proprio per riconquistare lo stilista.

Per farlo, però, Morgan attuerà dei piani ai limiti della follia, arrivando a rapire la piccola Steffy, figlia di Ridge e Taylor, facendola credere morta in un incidente in mare. Quando Taylor scoprirà che la bambina è a casa di Morgan, quest’ultima rapirà anche la moglie di Ridge, rinchiudendola in una cantina. Insomma, un personaggio di una malvagità unica, che i fan di Beautiful non potranno mai dimenticare!

Al pari di Morgan, forse, solo la spietata Sheila Carter, che indovinate un po’? Sta per tornare in scena, pronta a sconvolgere la vita di Steffy! Non perdetevi le prossime puntate per scoprire tutto quello che accadrà. Ne vedremo delle belle!