Chiara Ferragni e Fedez, magnifico annuncio a sorpresa: “L’abbiamo fatto per davvero!”

Chiara Ferragni e Fedez, magnifico annuncio a sorpresa: accadrà a Dicembre; il messaggio fa esplodere di gioia i fan.

È una delle coppie più amate di sempre. E ha appena annunciato qualcosa che ha mandato letteralmente in visibilio i fan. Parliamo di loro, Chiara Ferragni e Fedez, per tutti i “Ferragnez”. Sui loro profili Instagram seguiti da milioni di followers, l’influencer e il rapper hanno appena dato una notizia meravigliosa ai loro seguaci.

“L’abbiamo fatto per davvero”, scrive l’imprenditrice digitale, non trattenendo l’emozione per l’incredibile novità. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà tra qualche mese? Vi raccontiamo tutto!

Chiara Ferragni e Fedez, l’annuncio a sorpresa fa impazzire i followers: “Da dicembre”

Ebbene si, è ufficiale: arriva la serie tv dedicata alla meravigliosa famiglia dei Ferragnez! Ad annunciarlo, qualche ora fa, sono stati proprio Chiara Ferragni e Fedez, sui rispettivi profili social. La serie tv The Ferragnez uscirà il prossimo dicembre, in ben 240 paesi in tutto il mondo, su Amazon Prime Video e, ovviamente, sarà incentrata sulla vita della famosissima famiglia. Formata da Chiara, Fedez, Leone e la piccola Vittoria. Come riportato dal comunicato di lancio di Amazon, la serie mostrerà il “dietro le quinte” di un periodo speciale per i Ferragnez, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021: la seconda gravidanza di Chiara, la partecipazione di Fedez a Sanremo, fino alla nascita di Vittoria. Non mancheranno momenti con i familiari, gli amici e, ovviamente, gli impegni di lavoro.

Ecco il trailer pubblicato dalla coppia su Instagram:

Un annuncio che ha letteralmente scatenato il web: in pochissimo tempo una pioggia di likes e commenti ha invaso i post dei Ferragnez. L’entusiasmo è altissimo, così come l’attesa. Gli episodi della serie saranno otto e noi non vediamo l’ora che sia dicembre! In quanti seguiranno le avventure dei Ferragnez?