Ricordate com’era Francesca Cipriani ai tempi del Grande Fratello nel 2006? Sono passati 15 anni: rivederla vi lascerà senza fiato.

È finalmente arrivato il momento che tanto aspettavamo: Francesca Cipriani, proprio tra pochissime ore, farà il suo debutto nella casa del Grande Fratello. A distanza di qualche settimana dalle indiscrezioni che la rivedevano all’interno delle quattro mura di Cinecittà, è arrivata finalmente la conferma: anche lei farà parte della sesta edizione del reality. Un grandissimo colpo, non c’è che dire. E che, soprattutto, sottolineerà quanto la Cipriani sia proprio portata ad essere una presenza fissa nel mondo dello spettacolo.

Sappiamo benissimo che il GF Vip non è affatto la sua prima esperienza televisiva in termini di reality. Ancora prima di prendervi parte, infatti, Francesca Cipriani ha partecipato a La Pupa e il Secchione, e l’ha addirittura vinto, ed ha preso anche parte a L’Isola dei Famosi. Ma non è affatto finita qui. Ricordate il suo debutto sul piccolo schermo nel 2006? Correva esattamente quell’anno quando Francesca, davvero giovanissima, diventava concorrente della sesta edizione del Grande Fratello. Ricordate, però, com’era? È stata proprio quell’occasione che ha sancito il suo successo, ma siete curiosi di vederla in quegli anni?

Ricordate com’era Francesca Cipriani al Grande Fratello? Eccola 15 anni fa: resterete a bocca aperta

A partire da questa sera, quindi, Francesca Cipriani sarà ufficialmente una concorrente del GF Vip 6. Dopo un po’ di tempo dalla partecipazione del suo ultimo reality, la bellissima showgirl è pronta nuovamente a rimettersi in gioco. Sarà lei la vincitrice? Beh, al momento è ancora tutto da scoprire. Anche se, diciamoci la verità, le carte in regola per accaparrarsi il montepremi finale ce l’ha.

In attesa, però, di poterla vedere in azione, siete pronti a fare un salto nel passato insieme a noi? Ecco. Siete curiosi di vedere Francesca Cipriani com’era nel corso della sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello? Correva l’anno 2006 e, seppure giovanissima, la showgirl si è dimostrata una protagonista indiscussa del reality. Non è un caso, infatti, se, una volta uscita, ha cavalcato l’onda del successo.

Saranno anche passati anni, ma Francesca Cipriani è sempre identica. Siete d’accordo?