Aldo Montano oggi lo consociamo così, ma ricordate com'era anni fa? Spunta uno scatto del passato.

Il Grande fratello Vip è appena iniziato con la terza puntata. Alfonso Signorini ha aperto la diretta presentando quello che accadrà nelle prossime ore. Ha subito dopo punzecchiato le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Il primo concorrente finito al centro dell'attenzione di questa puntata, è Aldo Montano, e insieme sono stati ripercorsi i momenti più importanti della sua carriera. Durante la presentazione della clip, abbiamo visto alcuni momenti in cui il concorrente ha parlato con gli altri presenti.

Aldo Montano oggi è cosi, ma com’era anni fa? Spunta uno scatto del passato

La terza puntata del Grande Fratello Vip è appena iniziata e siamo stati già travolti dalle emozioni. Alfonso Signorini ha aperto la diretta svelando di cosa si parlerà nel corso di queste ore.

Il conduttore ha mandato in onda un videoclip in cui abbiamo avuto il piacere di seguire i passi che Montano ha fatto nella sua carriera, con tanti traguardi raggiunti. Subito dopo, è arrivata la sorella Alessandra.

Osservando lo scatto social, recuperato sul suo profilo instagram, non possiamo non notare il fatto che, Aldo, non è affatto cambiato. Non sappiamo precisamente quando è stata scattata l’immagine, sappiamo che è stata pubblicata nel 2013. Da allora, quindi, sono passati circa 8 anni.

Aldo Montano, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ci sta letteralmente conquistando! E a voi, piace?