A distanza di qualche mese dalle loro nozze a Matrimonio a Prima vista Italia, la coppia ha preso una decisione incredibile: cos’è successo.

Chi di voi non ha mai seguito il programma Matrimonio a Prima vista Italia? Decisamente nessuno! Andato in onda per la prima volta nel 2016, il programma di Real Time ha riscosso un successo davvero impressionante. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Per la prima volta in assoluto, infatti, vi è un programma che ti permette di conoscere una persona, che sia uomo o che sia donna, direttamente nel giorno delle nozze. Avete letto proprio bene, si! Non c’è nessun tipo di conoscenza che precede il giorno del matrimonio, no! Piuttosto, i partecipanti conosceranno il loro marito o la loro moglie soltanto pochi istanti prima del ‘si’.

Nel corso di queste sette stagioni del programma, abbiamo conosciuto tantissime coppie. Alcune, come ricorderete, hanno deciso di separarsi appena terminato l’esperimento. Ad altre, invece, hanno scelto di continuare il loro percorso insieme. Tra queste, ci sono loro: Martina e Francesco. Qualche ora fa, però, i due hanno comunicato sui social un’importantissimi decisione.

Clamorosa decisione dopo le nozze a Matrimonio a prima vista Italia: cos’è successo

Tra le tantissime coppie che abbiamo conosciuto nel corso di queste sette stagioni di Matrimonio a prima vista Italia, Martina e Francesco sono tra quelle che hanno scelto di uscire insieme dal programma mano nella mano. E di continuare a vivere la loro splendida storia d’amore. Sui loro rispettivi canali social, infatti, la coppia della sesta edizione del programma appare sempre più innamorata ed affiatata.

Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, i due piccioncini non hanno perso occasione di condividere una clamorosa decisione presa. A distanza di poco meno di un anno dalle loro nozze a Matrimonio a prima vista Italia, Martina e Francesco hanno comunicato qualcosa di straordinario ai loro sostenitori. Cosa? Guardate un po’ qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina_lapeda (@martina_pedaletti)

Avete visto proprio bene, si! Dopo pochissimo tempo, Martina e Francesco hanno rinnovato le loro promesse. “Il sogno si ripete”, scrive la giovanissima Pedaletti a corredo di questo emozionantissimo video. Inutile raccontarvi la reazione del loro pubblico dinanzi a questa splendida notizia. Appena visto il filmato, sono esplosi tutti di gioia.

Tantissimi auguri a Martina e Francesco. Con la speranza che la vita vi riservi sempre il meglio!