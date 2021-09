L’attrice racconta la sua battaglia contro il cancro al seno: “Non mi lamento mai, il mio unico desiderio è vivere”.

L’attrice, durante la presentazione del film List of a Lifetime, ha parlato della dura battaglia che sta affrontando, contro il cancro al seno. Dal 2015 sta combattendo e più volte, anche sui social, ne ha parlato.

Leggi anche L’amatissima attrice si è sposata in gran segreto: nessuno l’avrebbe immaginato, esplosione di gioia

Nonostante il percorso difficile, ha sempre mostrato una grande forza di volontà e tanta voglia di vivere. Proprio sul suo profilo instagram, che conta di ben oltre un milione di follower, ha condiviso una recente foto in cui ha scritto di essere grata per ogni singolo giorno, e di svegliarsi e sentire di essere molto fortunata di essere qui. Shannen Doherty, attrice statunitense, è particolarmente nota per aver interpretato i ruoli di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell nella serie televisiva Streghe. La sua battaglia contro il cancro al seno è la battaglia di molte donne: vediamo insieme cosa ha raccontato.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

“Il mio unico desiderio è vivere”: l’attrice parla della sua battaglia contro il cancro

Shannen Doherty è un’attrice statunitense amatissima e famosissima in tutto il mondo. È particolarmente nota per aver interpretato i ruoli di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell nella serie televisiva Streghe. La star, come è noto, ha scoperto di avere un cancro al seno, nel 2015, e da anni lotta con forza, senza mai arrendersi.

Leggi anche “Abbiamo avuto un grave incidente”: attimi di panico per Valentino Bisegna e la compagna incinta

L’attrice, durante la presentazione del film List of a Lifetime, che tratta di una donna malata di cancro al seno, ha raccontato della sua battaglia: “Non mi lamento mai davvero. Ormai fa parte della mia vita, il mio unico desiderio è vivere. Ho una grande responsabilità, come quella di far sapere agli altri che chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona con un camice grigio che aspetta la morte su un letto d’ospedale”.

Parole che sono state accompagnate, in seguito, da uno scatto social, dove Shannen in basso ha scritto di essere molto grata per ogni singolo giorno e di sentirsi fortunata di essere qui, circondata dall’amore e dall’affetto.