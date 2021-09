Elettra Lamborghini, annuncio dolcissimo: “Our baby girl”

Nuovo arrivato in casa Lamborghini: Elettra e suo marito Afrojack hanno dato il dolcissimo annuncio, ecco di cosa si tratta!

E’ uno dei personaggi più affermati del momento nel mondo della musica italiana. L’interprete di ‘Pistolero’, Elettra Lamborghini, con le sue hit riesce sempre a far ballare davvero tutti! L’ereditiera è molto attiva sui suoi canali social: pubblica scatti di sé ed ogni giorno regala tantissime Instagram story ai suoi milioni di fan. Elettra è sposata con Nick Van de Vall, meglio conosciuto come Afrojack: la cantante ed il noto DJ di fama internazionale si sono giurati amore eterno il 26 settembre 2020. A distanza di un anno, hanno deciso di ‘allargare’ la famiglia accogliendo in casa un amico a quattro zampe! L’annuncio è stato davvero dolcissimo: ecco cosa ha pubblicato la ‘twerking queen’ su Instagram.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Elettra Lamborghini, annuncio dolcissimo su Instagram: “Our baby girl” Elettra Lamborghini e suo marito, il celebre DJ di fama internazionale, negli ultimi giorni hanno deciso di adottare un cane! Lei e la sua dolce metà, Afrojack, hanno accolto in famiglia un nuovo amico a quattro zampe. Leggi anche Elettra Lamborghini, momento molto duro: ‘Cercavo di non darlo a vedere’, cosa è successo “E’ stata una bellissima giornata” ha commentato la cantante. In diverse Instagram story pubblicate sul suo canale ha mostrato il nuovo arrivato. “Our baby girl” ha scritto Elettra vicino al nome del suo compagno. Leggi anche Chi sono i genitori di Elettra Lamborghini: origini, di cosa si occupano e il perchè di quel nome

Nick e la Lamborghini per ora sono diventati genitori di un dolcissimo levriero italiano: presto faranno il grande passo e daranno vita ad un bebè? La cantante spesso ha parlato ai suoi fan dell’argomento: pur essendoci il desiderio di diventare mamma, questo non sembra essere il periodo adatto. Nessuna fretta: arriverà anche il loro momento!