GF Vip, Alfonso Signorini rimprovera in diretta Amedeo Goria: “Basta avere più rispetto”

GF Vip, Alfonso Signorini ha rimproverato in diretta Amedeo Goria, per il suo atteggiamento nei confronti di Ainett Stephens.

Siamo nel vivo della terza puntata del Grande Fratello Vip Il reality, giunto alla sua sesta edizione, continua a concentrare l’attenzione dei telespettatori. Sempre attenti a quanto accade all’interno della casa più spiata e più famosa d’Italia, sono pronti a commentare partecipando attivamente al programma.

Leggi anche Manuel Bortuzzo ricorda il drammatico incidente: confessione commovente al Gf Vip

Nelle prime due puntate, lunedì 13 e venerdì 17 settembre, abbiamo avuto modo di conoscere i concorrenti, con le presentazioni di clip e l’entrata nella casa. Non sono mancate le emozioni e i primi confronti. La forza di Manuel Bortuzzo ha letteralmente conquistato tutti, e il confronto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ha destato non poca attenzione. Adesso, siamo entrati nel vivo della terza puntata e siamo stati gli spettatori di un momento particolare. Alfonso Signorini ha rimproverato in diretta Amedeo Goria.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

GF Vip, Amedeo Goria ripreso da Alfonso Signorini: “Basta avere più rispetto”

Il Grande Fratello Vip è iniziato da una settimana e sembra già che le dinamiche all’interno del gioco siano abbastanza forti. Nascono le prime amicizie ma non mancano, ovviamente, i primi scontri. Al timone, anche per la sesta edizione, Alfonso Signorini, ma, questa volta, accompagnato da nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Leggi anche GF Vip, Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe hanno realmente litigato? Spunta fuori la verità

Ad oggi, nella casa più spiata d’Italia, sono entrati tutti i concorrenti annunciati prima dell’inizio del reality. Sappiamo, però, che nel corso di queste settimane, come è già successo per gli anni precedenti, potrebbero esserci nuovi ingressi. La terza puntata del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Pochi minuti fa, siamo stati spettatori di un momento che ha visto al centro dell’attenzione Amedeo Goria e Ainett Stephens. Tutti i concorrenti, in settimana, hanno lamentato le troppe attenzioni del giornalista, nei confronti della concorrente.

A questo proposito è intervenuto il conduttore: “Io ti voglio dire una cosa, a noi ci diverti quando fai il seduttore, però le mani le devi tenere a posto… Ainett ha saputo rimetterti al tuo posto. Basta avere più rispetto. Credo che da oggi, si comporti in modo più rispettoso“, queste le parole di Signorini nei confronti del concorrente.