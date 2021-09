GF Vip 6, Alfonso Signorini l’ha svelato in diretta: accadrà per la prima volta nel reality, l’incredibile novità.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è iniziata. La terza dall’inizio della sesta edizione del reality. Nella prima puntata, Alfonso Signorini, ha presentato le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli lo affiancheranno in questi lunghi mesi.

Sempre nelle prime due puntate, al centro dell’attenzione, la presentazione dei concorrenti. Venerdì scorso, il secondo appuntamento, è stato carico di emozioni, con la storia di Manuel Bortuzzo e una bellissima sorpresa. Il nuotatore è stato accolto dall’amore di suo padre. In questa settimana, abbiamo avuto modo di conoscere un po’ i concorrenti e non sono mancati i primi scontri e confronti. La terza puntata del GF vip è iniziata. Dopo la sorpresa ad Aldo Montano, con l’arrivo della sorella, il racconto di Katia Ricciarelli e il momento dedicato all’amicizia speciale tra Lucrezia e Manuel, Alfonso Signorini ha svelato in diretta una novità incredibile.

GF Vip, Alfonso Signorini lo svela in diretta: novità incredibile, non era mai accaduto prima

Siamo nel vivo della terza puntata del Grande Fratello Vip. Il reality sembra conquistare i telespettatori, tanto che, i commenti, in particolare su Twitter sono migliaia. I fan del programma seguono con attenzione tutto quanto accade, facendo spesso, da giudici esterni del reality.

Nelle prime due puntate abbiamo avuto modo di conoscere i concorrenti, e tutti, dobbiamo dire, hanno le carte giuste per rendere questa edizione scoppiettante. Siamo arrivati nel pieno della terza puntata del reality e non sono mancate le emozioni, con sorprese bellissime. Ma proprio pochi minuti fa, Alfonso Signorini ha svelato una novità incredibile, non era mai successo prima.

A quanto pare, dalla prossima puntata, accadrà davvero, arriveranno in studio due nuove opinioniste: “Ho un annuncio molto importante da farvi, da Venerdì avremo nel nostro studio, due nuove opinioniste, sono le opinioniste del popolo, che noi abbiamo chiamato grandi sorelle, sono due sorelle, e hanno una caratteristica, dicono solo quello che hanno per la testa”.