Nel corso della puntata del GF Vip, Katia Ricciarelli racconta la nascita dell’amore con José Carreras: il retroscena sull’ex coppia.

Serata intensa al GF Vip 6: la terza puntata si sta rivelando ricca di emozioni e i Vipponi si stanno raccontando sempre di più.

Nel corso della prima settimana appena trascorsa, i concorrenti hanno parlato delle loro storie personali e molto interessante è stato ascoltare Katia Ricciarelli raccontare dei grandi amori della sua vita.

Il celeberrimo soprano è, come tutti sanno, l’ex moglie di Pippo Baudo, col quale ha vissuto un’emozionante storia d’amore per 18 anni. Ma prima di lui c’è stato un altro uomo che ha rubato il cuore della nostra Katia.

Lui è il tenore spagnolo José Carreras: i due sono stati insieme per 13 anni, ma la relazione non è mai sfociata in matrimonio. Questa sera Alfonso Signorini ha voluto saperne di più sul primo incontro tra i due artisti.

Katia Ricciarelli e José Carreras, il loro amore raccontato al GF Vip

Dopo l’emozionante sorpresa della sorella di Aldo Montano all’atleta, è stata la volta di Katia Ricciarelli.

Convocata da Alfonso, l’artista ha raccontato un lato più privato di sé che incuriosisce moltissimo il pubblico. “Tu hai capito di amarlo quando gli hai chiesto di farsi la barba?”, ha chiesto il conduttore.

In realtà le cose sarebbero andate un po’ diversamente, spiega la Ricciarelli: “Eravamo fuori dal Teatro di Parma, c’era un gradino e io gli avevo detto: “Scusa perché non sali sul gradino?”. Lui ha risposto: “Ma io ci sono già sul gradino”…questa è stata la prima gaffe. E poi gli ho detto: “Domani, alle prove di Boheme, devi venire però tagliati questa barba perché sei bruttissimo. E’ venuto alle prove e non aveva più la barba. Poi aveva un albergo un po’ inferiore al mio e così ha cambiato albergo ed è venuto nel mio. Eravamo a tavolino nella hall, era molto timido così gli ho fatto bere quattro, cinque Sambuca ed è stato molto audace. Abbiamo dormito insieme”.

E voi conoscevate questo retroscena?