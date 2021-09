Le Iene, vera rivoluzione in atto: alla conduzione due donne amatissime, clamoroso

Sta per partire la nuova edizione de Le Iene, ma quest’anno cambia tutto: alla conduzione troveremo proprio loro, incredibile!

Tutto pronto per la nuova edizione de Le Iene, storico programma di Italia 1 che, tra inchieste, interviste e scherzi, è dalla fine degli anni ’90 un vero e proprio cult della tv.

Leggi anche————–>>>Le Iene, Nicolò De Devitiis si fa chiamare ‘Divanoletto’: il motivo è particolare

Manca davvero poco alla prossima edizione, che avrà inizio martedì 5 ottobre e promette di essere davvero interessante. Prima grande novità di questa 25esima stagione sarà la conduzione che sarà sì affidata ancora una volta a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band, ma con una modifica non da poco.

Accanto a loro si alterneranno infatti circa dieci volti femminili, tra cui Tv Blog rivela che ci saranno anche due donne super amate dal pubblico. Scopriamo di chi si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Le Iene, pazzesca novità: alla conduzione anche loro, fan in delirio

Non è certamente la prima volta che al timone de Le Iene vediamo avvicendarsi donne famose che in questi anni hanno contribuito moltissimo al successo della trasmissione: Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Luciana Littizzetto, Ilary Blasi e tante altre.

Leggi anche—————>>>Fiori d’arancio in casa Le Iene: il famoso inviato è convolato a nozze

Per quest’anno Davide Parenti vuole in squadra ragazze in gamba, che possano rappresentare al meglio le donne moderne. Nel gruppo di donne che vedremo di volta in volta affiancare Savino e la Gialappa’s, ce ne saranno due davvero molto amate.

Tv Blog rivela che si tratterà di Elodie e Federica Pellegrini: la cantante che ha condiviso il palco di Sanremo con Amadeus e la campionessa di nuoto sono certamente due volti tra i più acclamati e che in più occasioni hanno dimostrato di essere perfettamente in grado di destreggiarsi in tv.

Cosa ne pensate? Vi piace questa scelta?