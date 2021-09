È Francesco Romano ne ‘I Bastardi di Pizzofalcone’, ma sapete in quale talent l’abbiamo visto? Correva esattamente l’anno 2002 ed era giovanissimo.

Siete pronti a questo Lunedì sera da leoni? Non soltanto, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata della sesta edizione del GF Vip, ma finalmente su Rai Uno inizierà la terza stagione de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’. Aspettavamo da anni questo momento e, finalmente, è arrivato! A partire da questa sera, Lunedì 20 Settembre, andranno in onda i nuovi episodi dell’amatissima serie televisiva. Cosa succederà? Appurato che la seconda stagione è finito in modo piuttosto ‘choc’, siete pronti a scoprire cosa accadrà? Noi non vediamo l’ora! In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più sui suoi personaggi.

Denominato ‘Hulk’, Francesco Romano è uno dei protagonisti principali de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’. Separatosi da sua moglie dopo uno schiaffo, l’assistente capo possiede un atteggiamento piuttosto, motivo per cui è stato mandato in questo commissariato, ed è stato il protagonista indiscusso dell’episodio ‘Cuccioli’: ha messo in salvo una neonata abbandonata nei cassonetti.

Nella serie televisiva, il personaggio Romano è interpretato da Gennaro Silvestro, amatissimo attore napoletano. Ricordate, però, in quale talent l’abbiamo visto?

I Bastardi di Pizzofalcone, Gennaro Silvestro interpreta Romano: ricordate in quale talent l’abbiamo visto?

Francesco Romano, quindi, è uno dei protagonisti indiscussi de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’. E il suo ruolo, come dicevamo precedentemente, è interpretato da Gennaro Silvestro.

Nato a Napoli il 6 Novembre del 1981, il buon Silvestro è un amatissimo attore campano. Principalmente attore teatrale, compie il suo debutto sul piccolo schermo nei panni di Francesco Silla, agente della serie tv ‘La Squadra’. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Teatro, cinema e serie tv: la sua carriera è davvero incredibile. Sapete, però, che, prima di cavalcare l’onda del successo, Gennaro ha preso parte ad un famosissimo talent. Guardate un po’ qui:

Correva esattamente la seconda edizione di Saranno Famosi e, quindi, l’anno 2002 quando Gennaro Silvestri ha partecipato al talent di Maria De Filippi. Il suo percorso non è andato a buon fine, è vero! Poco importa, però: il successo riscontrato e la strada percorsa è stata davvero incredibile!

Siete contenti che stasera ritornerà ‘I Bastardi di Pizzofalcone’?