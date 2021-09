Soleil Sorge porta con sé un grande dolore: ha subito un terribile lutto che ha segnato la sua vita, riguarda il suo primo fidanzato

Abbiamo conosciuto Soleil Sorge nello studio di Uomini e Donne e sin da subito ha saputo far parlare di sé. La storia con Luca Onestini nata nel dating show, poi quella con Marco Cartasegna, ex tronista, ed infine la love story con Jeremias Rodriguez. Oggi Soleil è una concorrente del Grande Fratello VIP e sta attirando l’attenzione su di sé per un passato flirt avuto con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente del reality. Non tutti sanno che la Sorge porta con sé un grande dolore: un lutto l’ha colpita quando era giovanissima. Riguarda il suo primo amore.

Gf Vip, Soleil Sorge e il suo dramma: il fidanzato scomparso prematuramente Il passato di Soleil Sorge è stato segnato da un evento doloroso. La concorrente del GF VIP quando era ancora giovanissima ha subito un lutto. Il suo primo fidanzato, Kevin, è morto poche settimane dopo la loro rottura. Leggi anche Soleil Stasi, sui social la risposta al veleno a Iconize: ‘Ha fatto tutto questo solo per interesse economico’

“Si chiamava Kevin, una delle persone e storie più belle della mia vita. Ora è in paradiso, ma lo amo e terrò per sempre nel mio cuore. In un certo senso come se vivesse dentro di me. Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii”: queste parole le ha scritte Soleil nelle sue IG story, come risposta ad un utente.