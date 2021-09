Su Instagram, abbiamo rintracciato uno scatto di Tosca D’Aquino da giovanissima: il tempo per lei non è passato, è davvero difficile crederci.

A partire da questa sera, Lunedì 20 Settembre, Tosca D’Aquino vestirà nuovamente i panni di Ottavia Calabrese. Protagonista indiscussa della serie ‘I Bastardi di Pizzofalcone’, l’attrice napoletana vanta una carriera davvero incredibile. Pensate, il suo debutto nel mondo della recitazione è avvenuto quando era davvero giovanissima. Eppure, da quel momento, non si è mai più fermata. Ad oggi, la bellissima Tosca è un’attrice affermatissima e, soprattutto, amatissima.

Il suo canale Instagram vanta di un numero di followers davvero impressionante. Ed è ricco, tra l’altro, di scatti fotografici incredibili. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare una foto del passato clamorosa. Qui, come sottolineato dalla diretta interessata, l’attrice napoletana è davvero giovanissima. Pensate, ha soltanto 16 anni! Eppure, guardandolo con attenzione, non si può fare a meno di notare un unico dettaglio: per lei il tempo non sembra affatto essere passato. Perché? La risposta è semplicissima: è identica! Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Tosca D’Aquino giovanissima: il tempo non è affatto passato, clamoroso!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Tosca D’Aquino non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo amatissimo pubblico. È proprio per questo motivo che, sbirciandolo con attenzione e scendendo molto in basso con le foto, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. E che, soprattutto, ce la mostra quando era davvero giovanissima.

In questa foto, come sottolineato dalla diretta interessata a corredo dello scatto, Tosca D’Aquino ha soltanto 16 anni, ma pur sempre bellissima. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Piuttosto, ce ne danno ampia conferma i numerosi commenti e likes che sono giunti a corredo della foto. Siete pronti anche voi a guardare cotanta bellezza? Ci pensiamo immediatamente!

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! Tosca D’Aquino è sempre bellissima! Che abbia 16 anni, come in questa foto, o qualcuno in più, l’attrice è straordinaria! Ma non solo. Sembra, inoltre, che non sia affatto ‘vittima’ dello scorrere del tempo: è sempre identica. Ma come fa?