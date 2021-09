Uomini e Donne, sapete dove abbiamo già visto la figlia di Tinì Cansino? Ha deciso di seguire le orme della mamma nel mondo del cinema: ha recitato in un famosissimo film!

La vediamo in tv in qualità di opinionista di Uomini e Donne tutti i giorni, su Canale 5. Tinì Cansino, pseudonimo di Photina Lappa, affianca Tina Cipollari e Gianni Sperti nel famosissimo dating show di Maria de Filippi. Ma la donna greca, classe ’59, ha esordito in tv tantissimi anni fa: era il 1983 quando diventava famosa con il suo ruolo di ‘ragazza fast food’ nel popolare show di Italia 1, Drive In. Un anno dopo arrivò il suo debutto nel cinema: Tinì ha recitato in tantissime commedie e film televisivi come ‘Carabinieri si nasce’, ‘Doppio misto’, ‘Provare per credere’. L’opinionista di Uomini e Donne ha trasmesso la sua passione per il cinema a sua figlia, la sua secondogenita. Non tutti conoscono questo particolare!

Uomini e Donne, dove abbiamo già visto sua figlia? Incredibile, in un famosissimo film Tinì Cansino è mamma di tre figli: da una prima relazione ha avuto Voula. In seguito, l’opinionista di Uomini e Donne ha sposato Claudio Di Giulio: dalla loro unione sono nati Tamara e Nicolas. La sua secondogenita ha seguito le orme della mamma: è un’attrice! Leggi anche Uomini e Donne, sapete perchè Tinì Cansino interviene poche volte? C’è un motivo preciso

Tamara Di Giulio ha recitato in un celebre film italiano, una pellicola diretta ed interpretata da Carlo Verdone. La figlia dell’opinionista di Uomini e Donne ha recitato il ruolo di Eva in ‘Io, loro e Lara’.

Tinì è molto riservata sul suo privato e su Tamara non si hanno molte informazioni. Sappiamo per certo che ha deciso di seguire le orme della mamma, muovendo i primi passi nel mondo del cinema.