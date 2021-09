Vite al Limite, viveva bloccata in un letto da ben 12 per il suo peso: la sua storia è drammatica, ma il cambiamento è choc.

Questa storia di Vite al Limite che vi stiamo per raccontare, badate bene, è davvero choc! Ed è quella che, nel corso di queste nove edizioni ha saputo suscitare un interesse particolare. E che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua messa in onda, continua ad essere tra quelle più ricercate sul web. Come sta oggi? E, soprattutto, com’è diventata? Ebbene. Se siete proprio curiosi di sapere ogni cosa, siete proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, non soltanto vi racconteremo la sua storia, ma vi spiegheremo anche il suo iter per ritornare in forma e com’ è oggi. Siete pronti?

La storia di Lupe, paziente del dottor Nowzaradan nel corso della quarta stagione di Vite al Limite, è piuttosto drammatica. A causa del suo peso eccessivo, pensate era arrivata a pesare ben 291 kg a 39 anni, la donna viveva completamente immobile in un letto da circa 12 anni. Insomma, parliamo chiaro: che vita era? Da qui, quindi, la decisione di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Scopriamo, però, com’è diventata oggi.

Lupe di Vite al Limite oggi, com’è diventata? Cambiamento choc

La storia di Lupe a Vite al Limite, da come si può chiaramente comprendere, ha completamente impressionato tutti. Con un peso che raggiungeva quasi i 300 kg, la donna viveva completamente costretta a letto da circa 12 anni. Come ha fatto ad arrivare ad un peso piuttosto eccessivo? Purtroppo, a condizionarla è stata il suo passato. Ed, ovviamente, diversi episodi che l’hanno fortemente traumatizzata. A partire, quindi, dall’abbandono improvviso di suo padre fino al coma diabetico per il troppo cibo.

Al momento della sua partecipazione al programma, però, Lupe si è resa conto che così non poteva andare avanti. E che, all’età di 39 anni, non poteva affatto dipendere completamente da suo marito. E così, dotata di forte anima e coraggio, si è fatta aiutare dal dottor Nowzaradan. E, in un vero e proprio batter baleno, è ritornata in forma. E ce lo confermano le sue foto su Facebook. Sia chiaro, però: la foto che vi riproponiamo in basso è datata 2019. In ogni caso, però, si nota chiaramente che il cambiamento di Lupe dopo il programma è stato davvero sconvolgente.

Insomma, davvero incredibile, vero?