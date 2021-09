Chi è Alex, il nuovo allievo di Amici di Maria de Filippi: sapete che ha vissuto a Londra? Ecco tutte le curiosità sul suo conto.

Il talent show più longevo della televisione italiana è finalmente tornato in onda con una nuova stagione. Amici di Maria De Filippi è partito ed ha già la sua classe: i primi allievi, la scorsa domenica 19 settembre, hanno conquistato il banco. C’è chi ha la sua maglia ‘in sospeso’ e chi è già un concorrente ufficiale. Tra i giovani talenti che hanno conquistato i professori della scuola di ballo e canto più famosa d’Italia c’è anche Alex! Il suo nome è Alessandro Rina e viene da Como: è entrato ad Amici nella squadra di Lorella Cuccarini. Siamo qui per raccontarvi qualche curiosità sul suo conto.

Amici 2021, chi è Alex: età, Instagram e la vita tra lavoro e studio a Londra

Alex è pronto a mettersi in gioco ed a conquistare il pubblico televisivo, ma soprattutto darà il suo meglio per raggiungere il suo obiettivo: diventare un cantante professionista.

Classe 2000, Alessandro Rina è entrato nella scuola di Amici di Maria de Filippi portando alle audizioni il suo inedito, Sogni al cielo. E’ nato a Como ed ha frequentato il Chesterton Community College a Cambridge. Ha vissuto a Londra e per mantenersi durante l’adolescenza ha lavorato come fattorino e come cassiere in alcuni pub: nel 2019 si è diplomato alla BIMM, leggiamo sul portale Chiecosa.

Il giovane talento di Amici suona sia il pianoforte che la chitarra.

La voce di Alex ha conquistato Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, oltre che tutti gli ospiti presenti. Questo il video della sua esibizione:

Il profilo Instagram di Alex conta già 48,5 mila follower: il suo nome social è imalexwyse e con i suoi seguaci condivide principalmente la sua passione per la musica.