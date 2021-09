Amici 2021, chi è Albe: età, Instagram e quella incredibile somiglianza; tutte le curiosità sul nuovo concorrente del talent show.

State seguendo la nuova edizione di Amici? Si tratta della numero 21 del seguitissimo talent show di Maria De Filippi. La prima puntata è andata in onda domenica pomeriggio e i primi allievi hanno conquistato una maglia della scuola. C’è chi ha il “banco in sospeso” e dovrà ancora dimostrare di meritarsi il posto, ma c’è chi è già a tutti gli effetti un concorrente ufficiale.

È il caso di Albe, che ha ottenuto il banco grazie alla maestra Anna Pettinelli. In attesa di scoprire come proseguirà il suo percorso nella scuola più famosa della tv, conosciamolo meglio!

Albe è un nuovo cantante di Amici 2021: tutto quello che sappiamo su di lui

22 anni, nato ad Alfianello in provincia di Brescia, Albe è uno degli allievi della categoria canto di Amici 2021. Studente di Economia all’Università Cattolica di Cremona, ha ottenuto il banco nel corso della prima puntata del talent: a sceglierlo è la Pettinelli. La sua passione per il canto è iniziata prestissimo: “Ero talmente piccolo che non ne ho memoria”. Ha scritto sei inediti e nella prima puntata ha cantato uno dei suoi pezzi, dal titolo Mille Voci. È legato ad un pupazzo a forma di coccodrillo, che porta sempre con sé e che ha portato anche nella casetta di Amici. Solare e sempre sorridente, la somiglianza con uno degli ex allievi di Amici è stata subito notata dalla maestra Lorella Cuccarini, ma non solo. Sui social in tantissimi lo hanno notato: Albe ricorda molto Sangiovanni!

Una somiglianza che, per Lorella, è un punto a sfavore per Albe: motivo per cui non lo ha scelto. Non è stata dello stesso avviso Anna, che non ha perso tempo a farlo entrare nella sua squadra. Il suo nome completo è Alberto La Malfa e su Instagram potrete trovarlo col nickname “albelama”.

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Amici per scoprire come proseguirà l’avventura di Albe nella scuole e chi saranno gli allievi che completeranno la classe. E voi, avete già i vostri preferiti?