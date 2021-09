Amici 2021, chi è Flaza: vero nome, età, provenienza e cosa rende così particolare il suo profilo Instagram

Entrata nella scuola di Amici 2021, Flaza è una giovanissima cantante: avete visto il suo particolarissimo profilo Instagram?

Domenica 19 settembre ha ottenuto il banco nella scuola più famosa di Canale 5: Flaza è ufficialmente una degli allievi di Amici 2021, ma cosa sappiamo di lei?

Cominciamo col dire che il nome di questa giovanissima artista all’anagrafe è Flavia Zardetto e che è la prima ragazza nella storia del programma a portare lo stile urban rap. E’ stata Lorella Cuccarini a volerla tra gli allievi: la coach è rimasta piacevolmente colpita dall’esecuzione di Flaza del suo inedito “Malefica”.

Originaria di Fregene, i suoi genitori sono proprietari dello Stabilimento Balneare Sogno del Mare. Flaza ha iniziato a scrivere canzoni a soli 12 anni e il suo stile musicale oggi è un mix di urban, trap e pop. Ha già pubblicato un singolo, Piccola Peste, prodotto dalla Honiro Rookies.

Flaza di Amici 2021: il suo profilo Instagram vi lascerà di stucco

Al momento su Instagram, Flaza è seguita da poco più di duemila follower, ma ora che è diventata un volto di Amici, la sua popolarità social aumenterà di certo. Molto più conosciuta è la sua pagina Facebook dove ha 13mila seguaci.

Se non l’avete ancora fatto, correte a dare un’occhiata al suo profilo Ig: avete notato quel ‘dettaglio’? Flaza scrive al contrario e pubblica foto al contrario, un’idea al quanto originale per distinguersi, non trovate?

La seguirete ad Amici 2021?