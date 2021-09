Amici 21, chi è Luigi: cognome, età, da dove viene, cosa ha studiato e cosa significa per lui cantare

Amici 21, chi è Luigi, entrato nella categoria canto e scelto da Rudy Zerbi: scopriamo qualcosa in più sull’allievo del talent.

Amici di Maria De Filippi ha aperto le porte ad una nuova classe. Domenica 19 settembre c’è stata la prima puntata del seguitissimo talent show. La conoscenza degli allievi ha fatto da sfondo a questa prima particolare puntata.

Maria De Filippi, ha presentato, inizialmente, i professori. Quest’anno, c’è stata una vera e propria sorpresa. Lorella Cuccarini è stata confermata, ma la vedremo nel ruolo di maestra di canto, mentre al suo posto, tra i professori di ballo, è arrivato Raimondo Todaro. Subito dopo, ha fatto seguito la presentazione degli allievi. Luigi è entrato nella scuola di Amici, scelto da Rudy Zerbi, che ha deciso di dargli un banco. Scopriamo insieme chi è il cantante.

Chi è Luigi, allievo di Amici 21: cognome, età, cos'è la musica per lui

Una nuova edizione di Amici di Maria de Filippi è iniziata, siamo arrivati alla ventunesima. Domenica 19 settembre è andata in onda la prima puntata e abbiamo avuto il piacere di conoscere i nuovi allievi.

Nella categoria canto, è entrato a far parte Luigi Strangis. Il giovane si è presentano nella scuola portando un suo inedito ‘Vivo’, e suonando la chitarra elettrica. Ma cosa sappiamo di lui? L’allievo ha 20 anni e viene da Lamezia Terme. Si definisce testardo, disordinato e competitivo sulla musica. Per Luigi cantare vuol dire non pensare. Non ha mai studiato canto, ma ha studiato la chitarra, teoria musicale e storia della musica. Scrive e arrangia da solo.

Il cantante, durante l’esibizione, è stato fermato da Anna Pettinelli, ma dubito dopo, Rudy Zerbi ha alzato la leva. Il professore ha così scelto di dargli una maglia, colpito dalla sua voce e dalla sua musica.