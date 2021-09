È uscito allo scoperto: l’amatissimo rapper presenta la sua fidanzata, è bellissima!

L’annuncio ha reso felicissimi i fan: il famoso rapper ha postato sui social una foto insieme alla fidanzata, avete visto che bella?

La notizia arrivata in questi giorni via social ha fatto il pieno di like e commenti pieno di entusiasmo: il seguitissimo cantante rap si è fidanzato e ha presentato la sua ragazza con una foto che immortala un loro bacio su Instagram.

Un particolare è saltato subito all’occhio: si tratta di una donna bellissima di cui, a quanto pare, l’artista sarebbe molto innamorato. I fan hanno accolto con gioia l’annuncio e sono stati tantissimi i commenti di personaggi noti che si sono congratulati con lui.

Si tratta di un rapper di origini campane, nato per la precisione ad Avellino, che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come FabriFibra, Gigi D’Alessio, Marracash e Jovanotti. E’ stato anche tra i coach del talent condotto da Antonella Clerici “The Voice Senior”, dedicato agli over 60.

Parliamo di Clementino, ovviamente: la sua fidanzata è un vero schianto, guardate qua!

Lo scatto insieme alla fidanzata manda in delirio i fan del rapper: ecco chi è lei

La bellissima donna che ha rubato il cuore di Clementino è Martina Difonte, attrice, ballerina e cantante venticinquenne originaria di Lucera, in provincia di Foggia.

Dopo il diploma in ragioneria, Martina ha conseguito la laurea in Lettere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo. Al cinema l’abbiamo vista nelle pellicole La grande guerra del Salento, Tommaso, D’Imporivviso, Via le mani dagli occhi e Ad un passo dalla vita.

Questi due giovani artisti insieme formano davvero una coppia meravigliosa, siete d’accordo?