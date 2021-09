GF Vip 6, forse neanche immaginate chi è la fidanzata del padre di Sophie: volto noto

Il padre di Sophie Codegoni ha una fidanzata che conosciamo già: non immaginereste mai di chi si tratta, non ci crederete!

La bellissima Sophie è una dei Vipponi di questa sesta edizione del GF Vip: la bellissima ex tronista è entrata durante la seconda puntata andata in onda venerdì scorso e siamo certi che la sua presenza lascerà il segno nella casa più spiata d’Italia.

La bionda modella ex fidanzata di Matteo Ranieri, sua scelta quando sedeva sul trono di Uomini e Donne, vive tra Varese e Milano, dove si trovano rispettivamente sua madre Valeria e suo padre Stefano, che sono separati.

Stefano Codegoni è proprietario di un famoso locale in Corso Como e quindi è abbastanza conosciuto. L’uomo è fidanzato da diversi anni con un volto noto della tv: lei l’abbiamo vista per la prima volta proprio al Grande Fratello nel 2006, in una delle edizioni Nip del programma. Scoprire di chi si tratta vi lascerà senza parole!

Sophie Codegoni, suo padre ha una fidanzata da anni: stenterete a credere che sia proprio lei!

Capelli lunghi e look da centauro, Stefano Codegoni è un uomo dallo stile molto particolare e i suoi scatti su Instagram sono sempre molto originali.

Spesso, nelle foto non compare solo ma in compagnia della sua dolce metà: una donna con cui è insieme almeno dal 2014, anno a cui risalgono le prime foto che li ritraggono insieme.

Ma attenzione: lei è molto cambiata da quando, come vi abbiamo anticipato, l’abbiamo conosciuta al GF 6, avete capito di chi si tratta?

E’ proprio Man Lo Zhang, la cinesina che quindici anni fa partecipò al Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi! Altri volti noti ancora oggi presero parte a quell’edizione, come Francesca Cipriani, Laura Torrisi, Filippo Bisciglia. Avete notato che trasformazione ha avuto Man Lo in questi anni?