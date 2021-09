“Grey’s Anatomy” è un vero colossal del genere e la sua protagonista indiscussa è la splendida “Meredith”: avete mai visto l’affascinante marito di Ellen Pompeo?

Una serie tv che ha fatto sognare il mondo: parliamo di “Grey’s Anatomy” un medical drama divenuto una vera e propria colonna portante del genere. Un format che ci accompagna dal 2005 e ancora oggi riscuote un enorme e meritatissimo successo. Sono moltissimi i personaggi che hanno fatto innamorare il pubblico e tra questi spicca di certo la protagonista, Meredith Grey. A prestare il volto al magnifico personaggio è la splendida e talentuosa Ellen Pompeo: avete mai visto il suo affascinante marito?

Leggi anche: Kerem Bursin, è l’irresistibile “Serkan” di “Love is in the air”: il retroscena sul suo passato che pochi conoscono

Ellen Pompeo: avete mai visto l’affascinante marito della star di “Grey’s Anatomy”?

La storia d’amore di Derek e Meredith è stato uno dei punti focali dello show. Una storia epica, che ha fatto innamorare e sognare il pubblico fin dal loro primo incontro. Una storia travagliata, ma magnifica, che purtroppo non ha avuto un vero “lieto fine” come gli appassionati sapranno bene. Se conosciamo alla perfezione il “marito” di “Meredith” sul piccolo schermo, lo stesso non si può dire di quello della sua interprete, Ellen Pompeo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Non tutti, infatti, conoscono i retroscena della vita privata della star di “Grey’s Anatomy”. Siete curiosi di scoprire con chi è sposata la splendida attrice? Ebbene, fin dal 2003 l’interprete ha fatto coppia con Chris Ivery, un produttore, e la coppia è convolata a nozze nel 2007. Ancora innamoratissimi e affiatati, i due sono genitori di tre splendidi figli. Se siete curiosi di vedere l’affascinante marito di Ellen Pompeo, eccolo ritratto in uno scatto pubblicato dalla stessa attrice tramite il suo profilo Instagram ufficiale. Date un’occhiata!

Fascino indiscusso e splendido sorriso per il marito dell’amatissima attrice: una coppia magnifica e innamorata!