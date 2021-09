Mara Maionchi, così non l’avete mai vista: una ragazzina, giovanissima; boom di likes per la dolcissima foto ricordo.

È uno dei personaggi televisivi più amati degli ultimi anni. Schietta, diretta e senza peli sulla lingua, Mara Maionchi è entrata nel cuore dei fan. Sul piccolo schermo è un vero e proprio mito, ma forse non tutti sanno che la conduttrice e produttrice discografica è molto attiva anche sui social. Il suo canale Instagram conta ben 824 mila followers, con cui condivide quotidianamente foto e video.

È proprio lì che, qualche mese fa, la Maionchi ha condiviso uno scatto del passato inedito, che ha emozionato tutti. Era giovanissima ed elegantissima: diamo un’occhiata alla foto ricordo della mitica Mara.

Mara Maionchi da giovanissima: spunta uno scatto del passato inedito

Una foto in bianco e nero che vi lascerà senza parole. A condividerla è stata Mara Maionchi, lo scorso aprile, in occasione del suo 80 esimo compleanno. “Grazie per gli auguri, l’affetto e il supporto che mi dimostrate da quel giorno in cui ho detto con naturalezza una parolaccia in prima serata”, questa l’ironica didascalia scelta da Mara per il post. Una pioggia di complimenti per la foto ricordo condivisa dalla conduttrice, di cui tutti hanno lodato la bellezza e l’estrema eleganza. Curiosi di vedere lo scatto del passato? Eccolo per voi:

Eh si, davvero incantevole! Boom di likes per il post condiviso da Mara, super amata e seguita anche sui social. E c’è una buona notizia per i fan della Maionchi: ci sarà ancora lei, insieme a Fedez, a condurre la seconda edizione di Lol Chi ride è fuori. Il programma rivelazione di Amazon Prime tornerà presto in onda, con nuovi comici che si sfideranno con un unico obiettivo: non ridere! A Mara Maionchi e Fedez il compito di commentare quanto accade nella stanza in cui sono rinchiusi. Noi non vediamo l’ora, e voi?