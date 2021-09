“Mio marito è italiano e lo amo”: la famosissima attrice esce allo scoperto

La famosissima attrice esce allo scoperto: “Mio marito è italiano e lo amo”, di seguito vi diciamo di chi si tratta

La nota attrice di Hollywood esce allo scoperto in un’intervista: “Mio marito è italiano e lo amo“. Un nostro connazionale dunque avrebbe fatto breccia nel suo cuore. Di seguito vi sveliamo la sua identità, riportandovi le sue parole.

Sapete chi è Jessica Chastain? È una nota attrice e produttrice cinematografica statunitense. Ha fatto il suo debutto a teatro nel 1998 nello spettacolo di Romeo e Giulietta, prima di intraprendere la carriera cinematografica. Ha invece debuttato al cinema nel 2008 con il film Jolene.

È salita alla ribalta nel 2011 grazie al film The Tree of Life, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes, e The Help, con il quale ha ricevuto la sua prima candidatura ai Premi Oscar come miglior attrice non protagonista. Ha poi ricevuto nel 2012 la sua seconda candidatura agli Oscar con Zero Dark Thirty, grazie al quale ha vinto anche il suo primo Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico.

Riguardo alla sua vita privata, solo adesso l’attrice ha deciso di uscire allo scoperto. Jessica è sposata con l’imprenditore Gian Luca Passi di Preposulo. La loro relazione è iniziata nel 2012 e cinque anni dopo sono convolati a nozze presso la Villa Tiepolo Passi a Carbonera. Nel 2018, la coppia ha avuto anche una figlia, Giulietta, nata tramite utero in affitto da madre surrogata.

In un’intervista rilasciata al Corriere, Jessica ha dichiarato: “Mio marito è italiano e lo amo, ma non credo nell’istituzione del matrimonio”. L’attrice dichiara dunque di non credere nell’istituzione del matrimonio, ma la sua storia d’amore procede lo stesso a gonfie vele.