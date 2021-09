Oggi conosciamo l’attore così: ricordate com’era nella prima stagione di Grey’s Anatomy? Sono passati 16 anni

Oggi conosciamo l’attore così: ma ricordate com’era nella prima stagione di Grey’s Anatomy? Sono passati ben 16 anni.

Una delle serie più amate e seguite in assoluto è sicuramente Grey’s Anatomy. Si tratta serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005, un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle.

Leggi anche Clamoroso ritorno a Grey’s Anatomy: la notizia ha mandato in visibilio i fan

Quest’anno è terminata la 17esima stagione, ma sono in corso le riprese per la 18esima e manca sempre meno al suo inizio. In nostri recenti articoli, vi abbiamo svelato di due clamorosi ritorni. La dottoressa Addison Montgomery, interpretata dall’attrice Kate Wlash, e Megan Hunt, chirurgo traumatologo e sorella del Dr. Owen Hunt, interpretata dall’attrice Abigail Spencer faranno nuovamente parte del cast. Uno dei protagonisti assoluti della serie è Richard Webber, il primario di chirurgia al Seattle Grace Hospital. L’attore che ne ha vestito i panni è James Pickens, e oggi lo conosciamo così, ma ricordate com’era nella prima stagione?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Grey’s Anatomy, oggi l’attore James Pickens è così: ricordate com’era nella prima stagione?

La serie televisiva statunitense, Grey’s Anatomy, è arrivata, quest’anno, alla sua diciottesima stagione. Dal 2005, continua a conquistarci con ripetuti colpi di scena. Il Medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, ha ottenuto un successo straordinario.

Leggi anche Grey’s Anatomy, annuncio incredibile: dopo Kate Walsh, un altro clamoroso ritorno

Tanti i personaggi che hanno fatto da sfondo alla trama. Uno dei protagonisti assoluti è sicuramente Richard Webber, presentato all’inizio come primario di chirurgia al Seattle Grace Hospital. L’attore che lo interpreta, James Pickens, è oggi così, ma ricordate com’era nella prima stagione?

Eccolo in uno scatto di un episodio della primissima stagione, che ha segnato l’inizio di tutto. Qui, si trova insieme agli altri tirocinanti, per illustrare il programma di specializzazione in chirurgia. Osservando, non possiamo non dire che la star di Grey’s Anatomy, è praticamente uguale, nonostante i 16 anni passati.