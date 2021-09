Oggi la vediamo al GF Vip, ma ricordate com’era Carmen Russo ai tempi di Drive In?

E’ una delle star recluse nella casa del GF Vip 6: la carriera di Carmen Russo è formidabile, ma la ricordate quando era a Drive In?

Ballerina, attrice e anche volto amatissimo nei reality, Carmen Russo è da oltre trent’anni un’icona della tv italiana.

Leggi anche————>>>GF Vip, chi è Carmen Russo: ricordate in quali reality ha trionfato? Non tutti lo sanno

Merito della sua grande professionalità e del fisico mozzafiato che ancora oggi resta tale. Il GF Vip 6 a cui sta partecipando è solo una delle tappe dell’enorme successo che l’accompagna da sempre.

Innumerevoli i programmi a cui ha preso parte e tra questi, impossibile non menzionare Drive In, storica trasmissione di Antonio Ricci su Italia 1 negli anni ’80. Con suo marito Enzo Paolo Turchi, sono una delle coppie più unite e apprezzate dello spettacolo. Il loro amore è stato coronato definitivamente dalla nascita della piccola Maria, arrivata, dopo un percorso difficile, grazie alla fecondazione assistita.

Scommettiamo però che nessuno di voi abbia dimenticato la bravissima Carmen ai tepi di Drive In: vogliamo ricordare insieme com’era?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Carmen Russo a Drive In: sono trascorsi quasi 40 anni, incredibile!

Insieme a Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo, Giorgio Faletti e tanti altri, Carmen era uno dei volti più amati della trasmissione.

Leggi anche————->>>Carmen Russo, avete mai visto dove vive? Villa formidabile: ne resterete meravigliati

Approdò a Drive In nel 1983: impossibile dimenticarla nel ruolo della cassiera o nei suoi balletti durante la sigla finale. Non tutti sanno che proprio a Drive In la ballerina conobbe suo marito, il collega Enzo Paolo.

In questa foto la vediamo con un look sicuramente diverso, in perfetto stile anni ’80 come si può facilmente notare dai capelli rossi cotonati. Bisogna ammettere però che la Russo negli anni non è cambiata poi molto, complimenti!