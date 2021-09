In Daydreamer ha interpretato il personaggio di Deren: com’è oggi l’attrice, vederla vi lascerà senza parole.

Daydreamer è una soap opera turca che in Italia è andata in onda dal 2020 al 2021. Circa un anno in cui ci siamo fatti travolgere dalla storia d’amore tra Can e Sanem, i due protagonisti. Ma la trama in generale è stata ricca di sorprese e di colpi di scena, e tutti i personaggi sono stati al centro dell’attenzione.

Dopo tante difficoltà, finalmente, l’amore tra i due giovani ha trionfato. Il Signor Divit, dopo aver perso la memoria in seguito ad un incidente stradale, a piccoli passi, l’ha recuperata. Ha chiesto a Sanem di sposarlo e la scrittrice ha detto ovviamente sì. Tra i tanti personaggi che abbiamo amato, non possiamo non citare Deren. È la direttrice creativa dell’azienda di pubblicità della famiglia di Can ed Emre ed è sicuramente un ruolo centrale il suo. L’attrice che l’ha interpretata è Tugce Kumral, l’avete mai vista lontano dal set? Oggi appare un po’ diversa.

E’ stata Deren in Daydreamer: l’attrice oggi sembra molto diversa dal suo personaggio

La soap opera turca Daydreamer ha avuto un incredibile successo. Milioni gli spettatori che si sono lasciati travolgere da questa serie. In particolare, al centro dell’attenzione, l’amore tra Can e Sanem.

Un amore che, alla fine, dopo tante troppe difficoltà, ha trionfato. Molti i personaggi che sono stati centrali, e non possiamo qui non citare Deren, la direttrice creativa dell’azienda di pubblicità della famiglia di Can ed Emre Divit. Questo personaggio è stato interpretato in maniera impeccabile dall’attrice Tugce Kumral. L’avete mai vista lontano dal set? Oggi appare molto diversa:

Eccola in uno scatto social, cosa ne pensate? L’amatissima star di Daydreamer sembra aver un look un po’ diverso, e anche l’atteggiamento, certo, non è legato al suo ruolo nella soap. Possiamo, però, dire che Tugce è sempre bellissima!