Royal Family, è nata! Elisabetta bisnonna ancora una volta, grande gioia

Magnifica notizia per la Regina Elisabetta che diventa bisnonna di nuovo: la Principessa ha dato alla luce una bambina, che gioia!

Fiocco rosa in Casa Windsor: la Famiglia Reale si arricchisce di un nuovo membro, una femmina per l’esattezza. La Principessa Beatrice di York, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, è diventata mamma per la prima volta.

E’ accaduto sabato 18 settembre alle 11.42 p.m., ma la notizia è stata resa ufficiale solo ieri. Beatrice ha partorito in un’area riservata del Chelsea and Westminster Hospital di Londra.

“I nonni e i bisnonni della bambina sono stati informati e sono deliziati dalla notizia”, si legge nella nota di Bukingham Palace. “La famiglia desidera ringraziare tutto il personale dell’ospedale per le meravigliose cure. Sua Altezza reale e sua figlia stanno entrambe bene e la coppia non vede l’ora di presentare la figlia al fratello maggiore, Christopher Woolf”.

Christopher è il fratellastro della piccola: è infatti nato dalla relazione tra il padre, Edoardo Mapelli Mozzi, e l’ex compagna Dara Huag.

Royal Family, è nata la figlia di Beatrice ed Edoardo: la Regina Elisabetta bisnonna per la 12esima volta

La piccola appena nata va quindi ad aggiungersi al gruppo già folto di bisnipoti della Regina. Solo nel 2021, la sovrana ne ha già accolti tre: Lucas (figlio di Zara Phillips e Mike Tindall), August (primogenito di Eugenie, sorella minore di Beatrice) e Lilibet Diana (seconda figlia di Harry e Meghan).

Il papà della nuova arrivata in Casa Windsor, il conte Edoardo Mapelli Mozzi, è un immobiliarista londinese, figlio di un aristocratico italiano e di madre inglese. Le nozze tra lui e Beatrice hanno avuto luogo nel 2020.