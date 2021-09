Sangiovanni manda in visibilio i fan con un annuncio incredibile: cosa sta per accadere, manca pochissimo.

Sangiovanni è l’amatissimo cantante che abbiamo avuto il piacere di seguire ad Amici di Maria De Filippi. L’artista nella ventesima edizione del talent è stato sicuramente uno degli allievi più amati e apprezzati.

Fin dall’entrata, la sua musica ha conquistato il pubblico. Ci ha fatto ballare, cantare, emozionare. Nella scuola più spiata d’Italia, a far sognare i fan della trasmissione è stato anche il suo rapporto con Giulia Stabile. La vincitrice di Amici 20 e il cantautore hanno instaurato un bellissimo legame d’amore e nella puntata finale si sono aggiudicati il primo e il secondo posto. Dopo la fine dell’edizione in cui li abbiamo visti al centro dell’attenzione, il successo e la popolarità non sono mancati. Come vi abbiamo anticipato, Sangiovanni da pochissimo ha dato un annuncio del tutto inaspettato: cosa sta per accadere.

Sangiovanni, l’annuncio arriva in modo inaspettato: accadrà a breve, fan in visibilio

Dopo il successo ottenuto in seguito alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni, non sembra più fermarsi. Alla fine del seguitissimo talent show si è classificato al secondo posto, con un meraviglioso confronto con la sua fidanzata, Giulia Stabile.

Uscito dal programma, i dischi d’oro non sono mancati e i suoi brani hanno toccato l’apice, posizionandosi ai primi posti nelle classifiche. Ve l’abbiamo già anticipato, l’artista ha svelato, da qualche ora, una sorpresa per i suoi migliaia di fan:

“Raggi Gamma venerdì 24 settembre”, questo l’annuncio dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Manca pochissimo, e venerdì ci sarà l’uscita del nuovo singolo, Raggi Gamma. Noi non vediamo l’ora, e voi?