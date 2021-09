Sophie Codegoni ha incantato il pubblico del GF VIP con il suo look: conoscete i dettagli dell’outfit scelto per la terza serata del reality? Vi sveliamo ogni particolare!

Ieri sera, lunedì 20 settembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. La terza serata del reality show più amato dagli italiani ha regalato momenti imperdibili, tra emozioni e tensioni. Aldo Montano ha ricevuto una sorpresa da sua moglie che si è collegata in diretta ed ha mostrato al concorrente il loro secondogenito. In puntata è stato affrontato anche l’argomento che vede protagonisti Soleil e Gianmaria: sono scoppiate scintille in diretta tra i due. Ad attirare la scena anche Sophie Codegoni, scelta come ‘concorrente immune’ per la serata da Adriana Volpe, opinionista del reality. L’ex tronista di Uomini e Donne per la sua seconda serata live del GF VIP ha scelto un look total black che ha incantato tutti.

Sophie Codegoni in nero seduce il pubblico del GF VIP: i dettagli del look scelto per la terza serata

Sophie Codegoni ha rubato decisamente la scena ieri sera nel corso della terza puntata del Grande Fratello VIP. La concorrente ‘immune’ della serata, così come scelto dall’opinionista Adriana Volpe, ha incantato il pubblico con il suo look.

La Codegoni per la diretta in onda lunedì 20 settembre su Canale 5 ha scelto un mini abito drappeggiato con nodo firmato The Attico. Per completare il look, un paio di sandali gioiello firmati Ninalilou. Conoscete il valore dell’intero outifit? L’abito nero costa 1090 euro, le scarpe 350 euro!

I suoi lunghi capelli biondi hanno illuminato il suo ‘black dress’: anche a voi è piaciuto il suo look?

