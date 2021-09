L’ex protagonista di Temptation Island presto diventerà mamma bis: l’annuncio è arrivato nelle ultime ore attraverso i suoi canali social.

Sono trascorsi diversi anni dalla sua ultima apparizione in tv. Lara Zorzetto oggi vive felice la sua vita con la sua famiglia. La ricordate a Temptation Island? Ha partecipato tre anni fa al programma con il suo ex fidanzato, Michael De Giorgio. Chi ha seguito quell’edizione ricorderà il percorso altalenante dei due: le cose tra loro non andarono come previsto, decisero di abbandonare il programma separati, mettendo così un punto alla loro storia. Qualche tempo dopo, Lara ha ritrovato l’amore e la felicità al fianco di Mattia, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Un anno fa è nato il loro piccolo Leonardo, presto arriverà un altro figlio! L’annuncio è arrivato nelle ultime ore: la gioia dei fan è immensa!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Temptation Island, l’ex protagonista diventerà mamma bis: “La famiglia si allarga”, magnifico annuncio

Lara Zorzetto nelle ultime ore ha annunciato, attraverso il suo canale Instagram, che presto diventerà mamma bis! Con un dolcissimo scatto, ha reso pubblica la lieta notizia!

Leggi anche ‘Abbiamo avuto un bambino’, la star di Hollywood è mamma bis: web in delirio per la fantastica notizia

“Siamo felici di condividere insieme a voi ragazze oggi 20 settembre questa splendida notizia. La famiglia si allarga.. Presto saremo in quattro !! La vita quando meno te lo aspetti ti sorprende Ps: ammetto che non è stato facile in questi 3 mesi non fare sapere nulla, anche se qualcuna di voi (leggendo i vostri messaggi) aveva intuito qualcosa“: è questo il messaggio scritto dall’ex protagonista di Temptation Island sui social. La didascalia è ovviamente accompagnata da una tenerissima foto seguita dall’immagine dell’ecografia.

Non resta che fare tanti auguri a Lara Zorzetto ed al suo compagno per l’arrivo del loro secondo figlio.