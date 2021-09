Uomini e Donne, chi è Ciprian: età, Instagram e lavoro del nuovo corteggiatore, interessato alla tronista Andrea Nicole.

State seguendo questa nuova edizione di Uomini e Donne? È iniziata da pochissimo, ma i colpi di scena sono già tanti. Come accade da qualche anno, trono Classico e trono Over sono uniti in un’unica super puntata, dove tutti interagiscono con tutti. Un format dinamico, dove le sorprese non mancano mai! E tra le troniste di questa stagione c’è anche lei, Andrea Nicole. Il suo percorso è appena iniziato ma sin dal primo incontro con i suoi corteggiatori è rimasta colpita da uno di loro, Ciprian.

Biondo, occhi azzurri, il corteggiatore rispecchia ai canoni estetici di Andrea Nicole, che lo ha menzionato tra i suoi “preferiti” a primo impatto. Dalle anticipazioni trapelate pare che i due siano già usciti in esterna! In attesa di scoprire come è andata, conosciamo meglio il nuovo corteggiatore.

Uomini e Donne, Ciprian è un corteggiatore di Andrea Nicola: Instagram e curiosità

Ciprian è uno dei nuovi corteggiatori di Uomini e Donne. Arrivato in trasmissione per un appuntamento al buio, è stato subito notato da Andrea Nicole. Anche quest’ultima incuriosisce il corteggiatore, che si è dichiarato felice di conoscerla. In attesa di scoprire se tra i due scatterà qualcosa, conosciamo meglio il nuovo arrivato. Al momento di lui non si sa molto: età e luogo di nascita non è noto, ma vive a Roma. E nella capitale lavora come fisioterapista e personal trainer. Il suo cognome è Aftim ed è così che lo troverete su Instagram, dove possiede due account, uno personale ( al momento privato) e uno dedicato alla sua attività di fisioterapista.

Riuscirà Ciprian a conquistare il cuore della tronista? Per scoprire come proseguirà la conoscenza tra i due non perdetevi le prossime puntate di Uomini e Donne. L’appuntamento è come sempre tutti i giorni alle ore 14 e 45, su Canale 5. E voi, avete già i vostri preferiti?