Vite al Limite, Steven pesava 370 kg: la sua trasformazione vi lascerà senza parole; ecco come è diventato dopo il programma.

È uno dei programmi più seguiti degli ultimi anni. Parliamo di Vite al limite, la trasmissione di Real Time che racconta il percorso di pazienti gravemente obesi. Pazienti che decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan per dare una svolta alla propria vita e perdere peso. Tra i protagonisti della quinta edizione c’è anche Steven Assanti: la sua storia è rimasta impressa nei telespettatori. Si, perché il cambiamento del paziente è stato assolutamente incredibile.

LEGGI ANCHE ——>Vite al Limite, bloccata a letto da ben 12 anni: storia pazzesca, il suo cambiamento è choc

Prima di rivolgersi alla trasmissione, Steven pesava ben 370 kg: siete curiosi di scoprire come è è diventato? Resterete senza parole, sembra un’altra persona.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Vite al Limite, Steven pesava 370 kg prima di partecipare al programma: cambiamento shock

Dopo un’infanzia traumatizzante, a causa di una mamma assente ed alcolista, Steven ha deciso di dare una svolta alla sua vita grazie al programma Vite al limite. Programma in cui è arrivato col fratello Justin, accompagnati dal papà, che ha deciso di chiedere aiuto al dottor Now per migliorare le condizioni di vita dei figli. Per loro, il cibo era diventato l’unico rifugio per evadere dalla difficile realtà in cui vivevano.

Un percorso difficile, quello di Steven nel programma, fatto di alti e bassi. Il paziente ha lottato anche con la dipendenza da antidolorifici, a causa del quale ha anche saltato una serie di tappe nel suo percorso medico. Dopo il dimagrimento, Steven si è potuto sottoporre all’intervento di bypass gastrico, arrivando a perdere tantissimi kg. Steve ha raggiunto i 90 kg, apparendo davvero in forma!

L’ex protagonista di Vite al limite ha mostrato la sua evoluzione in alcuni video che potete trovare su Youtube. E voi, avevate mai seguito la storia di Steven? Le repliche della trasmissione sono sempre in onda su Real Time.