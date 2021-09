Amadeus l’ha fatto davvero all’esame di maturità: quella frase detta davanti a tutti.

E’ sicuramente uno dei conduttori più famosi della televisione italiana e possiamo mettere la mano sul fuoco, anche uno dei più amati dal pubblico. Amadeus ha esordito come deejay negli anni ottanta, ma la popolarità è arrivata forte quando ha intrapreso la strada come conduttore sul piccolo schermo a partire dagli anni novanta.

Nelle ultime settimane, la notizia di una sua terza conduzione al Festival di Sanremo, non ha potuto che dare un grande piacere a tutti i telespettatori. Il conduttore aveva anticipato di non vedersi nuovamente alla conduzione della kermesse musicale, ma sembrerebbe aver cambiato idea. Amadeus, in un’intervista al Corriere della sera, ha svelato un ‘retroscena’ incredibile, se così vogliamo chiamarlo. All’esame di maturità l’ha detto davanti a tutti e non immaginereste le sue parole.

Amadeus è uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Negli ultimi due anni, è stato il conduttore del Festival di Sanremo, affiancato dall’amatissimo Fiorello. A quanto pare, dopo il no, sembrerebbe che, anche l’anno prossimo, prenderà il timone della famosa kermesse musicale.

E che dire, a noi fa assolutamente piacere, perchè il conduttore ha saputo in queste due edizioni, portare avanti lo spettacolo in maniera impeccabile, nonostante le migliaia di difficoltà dovute all’emergenza sanitaria. Conosciamo praticamente tutto della sua carriera, ma c’è un piccolo dettaglio o meglio ‘retroscena’ che, forse, non tutti conoscono. E’ accaduto all’esame di maturità.

Si apprende, come da lui svelato durante un’intervista al Corriere della sera, che il giorno dell’esame, si è seduto davanti alla commissione e ha detto: “Vi prometto che non farò mai il geometra in vita mia, io voglio fare il presentatore. Mi serve il diploma perché l’ho promesso ai miei genitori”. A quanto pare, Amadeus, già allora, aveva le idee ben chiare.