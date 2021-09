Amici 2021, chi è Mirko Masia: età, dove abita e qual è il dramma che ha segnato la sua vita

In questo articolo vi parliamo di uno dei nuovi allievi di Amici 2021: si chiama Mirko Masia ed è un ballerino

Mirko Masia è uno dei nuovi allievi della scuola di Amici. Il talent show di Maria De Filippi è tornato in onda dal 19 settembre su Canale 5. Mirko, nonostante non avesse convinto tutti i professori, ha ricevuto dalla professoressa Alessandra Celentano l’opportunità di restare per un mese nella scuola più famosa d’Italia. Al termine del ‘mese di prova’, la professoressa deciderà se affidare il banco al ballerino. Di seguito vi sveliamo tutte le curiosità sul nuovo allievo del talent show.

Amici, chi è Mirko Masia

Mirko è uno degli allievi della ventunesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha 19 anni ed è nato a Civitavecchia. Da anni, però, Mirko abita ad Allumiere, in provincia di Roma. La sua infanzia non è stata facilissima. Il padre, infatti, ha lasciato la madre quando lui era ancora molto piccolo. Per lui è stata importantissima la nonna, che ha stimolato la passione del ballerino. Proprio la nonna, infatti, portava Mirko a scuola di danza.

La morte della nonna è stato un dramma difficile da superare e che sicuramente ha segnato la sua vita. Dopo la sua scomparsa, infatti, Mirko ha perso tutti gli stimoli ed è entrato in un periodo di profonda crisi. Anche la famiglia, inoltre, ha vissuto momenti di difficoltà, in quanto non riuscivano a pagare le bollette e ad acquistare cibo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirko_Masia (@mirko__masia)



Mirko ha così deciso di tentare il provino per il talent show di Canale 5 e si è esibito nella puntata andata in onda domenica 19 settembre 2021. Il ballerino non è stato particolarmente apprezzato dalla professoressa Peparini, la quale ha dichiarato di trovarlo ancora acerbo per entrare nella scuola più famosa d’Italia. La professoressa Celentano, però, ha deciso di regalare un’opportunità al ballerino, consentendogli di restare per un mese nel talent show. Al termine del periodo di prova, la professoressa deciderà se affidargli definitivamente il banco oppure ritirare la felpa.

Il nuovo ballerino della scuola di Amici è attivo sui social, anche se non posta molte foto. Il suo account, infatti, conta solo due post. Dopo la messa in onda della prima puntata del talent show, il suo account Instagram (@mirko__masia) è salito a 10 mila seguaci. Siamo sicuri che nel corso della sua esperienza i fan aumenteranno a dismisura.