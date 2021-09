Amici 2021, chi è Nunzio: età, da dove viene e chi è stato il suo maestro

In questo articolo vi parliamo di un potenziale allievo del talent show Amici 2021: si chiama Nunzio ed è un ballerino

Nunzio è un potenziale allievo della ventunesima edizione del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il ballerino si è esibito in studio nel corso della prima puntata, andata in onda domenica 19 settembre 2021. Nunzio non ha ricevuto subito il banco, ma è entrato nella scuola più famosa d’Italia ed ha avuto la possibilità di ricevere lezioni preziosissime per la sua cresciuta professionale. Di seguito vi sveliamo tutte le curiosità sul ballerino.

Amici 2021, chi è Nunzio

Nella scuola di Amici 2021 c’è un ballerino di nome Nunzio. Ha 18 anni ed è nato a Catania. Egli è un siciliano doc, come si evince anche dalla sua descrizione: “Sono permaloso. Perdo subito la pazienza. Sono coerente. Mi arrabbio quando qualcuno mi manca di rispetto“. Il ballerino sembra molto sicuro di sé e nella scuola più famosa d’Italia potrebbe recitare la sua parte.

Nunzio ha avuto inoltre un maestro molto speciale. Essendo catanese, il ballerino è cresciuto nella scuola di Raimondo Todaro. Dato che l’ex professionista di Ballando con le Stelle quest’anno è uno dei professori di Amici, non ha potuto fare a meno di confessare la vicinanza per molti anni con il ballerino siciliano. “Nunzio è cresciuto con me” – ha spiegato – “È venuto a scuola quando aveva 10 anni. Ha vinto con me il suo primo campionato italiano e abbiamo fatto anche i mondiali insieme. Le nostre strade si sono poi divise e non ci vediamo da tre o quattro anni“. Todaro ovviamente non sapeva che Nunzio avesse partecipato ai provini del talent show di Maria De Filippi.

Il ballerino si è esibito sul palco di Amici con una coreografia di latino americano e non ha ottenuto subito il banco. La commissione ha infatti deciso che su tre candidati, Mattia, Andrea e appunto Nunzio, solo uno di loro potesse guadagnare l’ambito banco della scuola. Andrea è stato subito scartato, mentre Mattia e Nunzio si contendono la felpa.

Nunzio è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove ha accumulato già più di 15 mila seguaci. Sul suo account (@_n__s__10) ha pubblicato più di 100 post e questo ci fa capire come ami il popolare social network. Su Instagram ama mostrare attimi della sua vita privata e le sue foto sono spesso piene di like e commenti super positivi.