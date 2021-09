Amici 21, chi è Serena Carella: età, da dove viene ed Instagram

Serena Carella è una delle giovanissime ballerine di Amici 21, ma cosa sappiamo su di lei? Età, Instagram e da dove viene.

Amici 21 è finalmente iniziato. A distanza di qualche mese dalla fine della scorsa edizione e dalla vittoria di Giulia Stabile, Maria De Filippi si è messa al timone di una nuovissima stagione del programma ricca di incredibili talenti. Tra questi, non possiamo fare a meno di citare lei: Serena Carella! Entrata a far parte della famosissima scuola nel corso della sua prima puntata, la giovanissima ballerina ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un un vero e proprio batter baleno.

Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Nel corso della prima puntata di Amici 21, Serena si è dimostrata un vero e proprio talento. Ecco. Ma cosa sappiamo esattamente su di lei? A partire dall’età fino al suo canale Instagram, tutti i dettagli su di lei.

Chi è Serena Carella di Amici 21: età e da dove viene

Serena Carella, quindi, è una delle concorrenti di Amici 21, ma in attesa di poterla vedere in azione tra i banchi di scuola, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei?

Fortemente voluta da Raimondo Todaro, Serena Carella ha saputo conquistare facilmente l’attenzione su di sé. Scopriamo, però, qualche cosa in più su di lei.

Al momento, le informazioni che abbiamo sul suo conto sono davvero minime. Quello che, però, siamo riusciti a carpire è che ha 18 anni. E che viene dalla Puglia. Poco e nulla, invece, sappiamo sulla sua vita privata. Fino ad adesso, infatti, non abbiamo informazioni sul suo attuale status sentimentale.

Qual è il suo canale Instagram?

Non volete perdervi alcun tipo di aggiornamento sul suo conto? State tranquilli! Oltre a seguire le sue avventure nella scuola di Amici, è possibile rintracciarla anche su Instagram. Non è attivissima, ve lo anticipiamo! Però è ugualmente possibile vedere scatti che la ritraggono nella sua quotidianità. Qual è il suo nickname? @serenacarella_: è proprio questo il nome del suo canale Instagram. Cosa aspettate, correte a seguirla!

Avete già scelto un vostro preferito? E, soprattutto, cosa ne pensate di Serena?