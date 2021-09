Amici 21, chi è Giacomo: età, con chi vive, quale lavoro ha svolto e cosa significa per lui cantare

Chi è Giacomo, il cantante entrato nella scuola di Amici 21: al momento, l’artista, ha la maglia sospesa.

Amici di Maria De Filippi è iniziato domenica 19 settembre. Rispetto alle edizioni passate, il talent ha avuto inizio con qualche settimana di anticipo. Siamo arrivati alla ventunesima edizione, e le aspettative, dopo la precedente che ha avuto un successo straordinario, sono molto alte.

Nella prima puntata, andata in onda eccezionalmente di domenica, abbiamo avuto modo di conoscere i nuovi allievi. Alcuni, però, hanno al momento un giudizio sospeso. Giacomo, il cantante scelto da Rudi Zerbi, non è effettivamente entrato, ma come detto dal professore, sarà protagonista di una sfida, che deciderà il suo futuro nella scuola. Ma chi è il cantante? Scopriamo qualcosa in più sull’aspirante allievo.

Amici 21 | partita la nuova edizione, chi è Giacomo: età, con chi vive, cosa significa per lui cantare

Una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata, esattamente la ventunesima. Il talent show ci accompagnerà in questi lunghi mesi. Siamo sicuri che, i colpi di scena saranno tantissimi, e non mancheranno le sorprese.

Il programma di Maria, continua a riscuotere un incredibile successo, posizionandosi tra le trasmissioni più seguite ed apprezzate in assoluto. Domenica 19 settembre, abbiamo avuto il piacere di seguire la prima puntata, con la presentazione dei professori e degli allievi scelti. Giacomo è un cantante entrato nella scuola, con un giudizio sospeso. L’artista, come spiegato da Rudy Zerbi, che l’ha scelto, dovrà affrontare una sfida, che decreterà la sua entrata nella scuola più spiata d’Italia.

Ma chi è l’artista? Ha 18 anni, come raccontato nella presentazione, ha lavorato come stagionale in un parco acquatico. I suoi genitori sono separati e il giovane vive con sua madre. Ha raccontato di avere un rapporto difficile con suo padre, quasi da considerarlo certe volte come un conoscente. Si ritiene una persona sensibile, permalosa, e tranquilla. A Giacomo non piace la falsità e il tradimento, in generale. Ma cosa significa per lui cantare? Vuol dire trasmettere ciò che non riesce a dire parlando .

Non ha mai studiato canto. Giacomo, durante la sua esibizione, è stato fermato da Anna Pettinelli, ma Rudy Zerbi ha alzato la leva. Il professore di canto ha deciso di dargli una busta rossa, questo vuol dire che, l’aspirante allievo, dovrebbe avere la possibilità di sfidare qualcuno per entrare.