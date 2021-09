Anna Valle è una famosissima ed amatissima attrice, ma sapete cosa ha fatto con i suoi primi guadagni? Aveva soltanto 22 anni: è incredibile!

Ancora una volta, Anna Valle è la protagonista indiscussa di una serie televisiva di successo. A distanza di qualche mese dalla messa in onda di ‘Vite in Fuga’ e i nuovi episodi de ‘La Compagnia del cigno’, la splendida attrice ritorna sul piccolo schermo. E regala una serie tv davvero impressionante. Insieme a Bernardo Casertano, Giuseppe Zeno e tantissimi altri straordinari attori, l’ex Miss Italia è la colonna portante de ‘Luce dei tuoi occhi’.

Nata a Roma il 19 Giugno del 1975, entra a far parte del mondo dello spettacolo dopo la sua vittoria a Miss Italia. Correva esattamente il 1995 quando, appena ventenne, Anna Valle prende parte al famosissimo concorso di bellezza. E ne esce vincitrice. Da quel momento, la sua carriera prende letteralmente il volo. E, nel 1999, compie anche il suo esordio come attrice sul piccolo schermo nella fiction ‘Commesse’. Insomma, la bella Valle era davvero giovanissima quando ha iniziato ad intraprendere questo cammino. Sapete, però, cosa ha fatto coi suoi primi guadagni?

Anna Valle, come ha speso i suoi primi guadagni? La rivelazione

Dapprima come modella ed, in seguito, attrice, dei fotoromanzi e poi delle serie televisive, Anna Valle vanta alle spalle una carriera davvero impressionante. Sapete, però, come ha speso i suoi primi guadagni? L’esordio nel mondo della recitazione è avvenuto subito dopo la sua vittoria a Miss Italia. Quando, mentre studia recitazione al Teatro Blu, viene scelta come attrice per diversi fotoromanzi. E poi nella serie televisiva ‘Commesse’.

In una sua intervista al settimanale ‘Grazia’, Anna Valle ha svelato un incredibile retroscena. Ed, in particolare, ha rivelato come ha speso i suoi primi soldi guadagnati. “Tra i miei ricordi indelebili c’è la camminata che feci di notte, da sola, sul Lungotevere di Roma subito dopo aver comprato una casa con i primi soldi del mio lavoro. Avevo 22 anni e mi sentivo invincibile, avevo la vita nelle mie mani”, ha detto Anna Valle al settimanale.

Un retroscena davvero incredibile, quindi! E che, soprattutto, sottolinea quanto, nonostante la sua giovane età, Anna Valle abbia da sempre avuto le idee molto chiare.