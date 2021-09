Benedetta Rossi come non l’abbiamo mai vista: relax in piscina con Marco

Benedetta Rossi conquista instagram, così come non l’abbiamo mai vista: relax in piscina con Marco.

E’ sicuramente una delle Food blogger più famose d’Italia, Benedetta Rossi è la proprietaria di un agriturismo, in provincia di Fermo, esattamente nelle Marche. La padrona di casa del programma Fatto in casa da Benedetta, ci spiega ricette semplici della tradizione.

Leggi anche Benedetta Rossi, sanno tutti che lavoro fa. Ma sapete cosa c’è scritto sulla sua carta d’identità?

Insieme al suo compagno, Marco Gentili, porta avanti una attività con successo. La coppia è sposata da oltre dieci anni, e appare sempre più felice ed innamorata. Anche sui social, la food blogger sembra riscontrare un enorme seguito, tanto che, il suo profilo instagram, conta di ben oltre i 3 milioni di follower. Un vero e proprio trionfo per Benedetta Rossi! Proprio qui, non mancano gli scatti, non solo di buonissime pietanze, ma anche personali, insieme a suo marito. Una immagine in particolare non è passata inosservata: così, siamo certi, non l’avete mai vista.

Benedetta Rossi conquista instagram: relax in piscina con Marco, come non l’abbiamo mai vista

Benedetta Rossi è una amatissima e apprezzatissima food blogger. Il celebre volto di Fatto in casa da Benedetta, ci spiega, durante il suo format, ricette semplici della tradizione, lasciando dettagli da seguire.

Leggi anche Benedetta Rossi giovanissima con suo marito, l’avete mai vista? Lo scatto del passato: incredibile

Ad oggi, la Rossi è accolta dall’affetto dei telespettatori, che sono colpiti dalle pietanze da lei preparate. Il successo che l’ha avvolta, l’accompagna anche sui social, dove il suo profilo instagram conta di ben oltre i 3 milioni di follower. Proprio qui, non mancano scatti insieme a suo marito Marco. Una foto in particolare ha colpito i suoi follower: così, siamo certi, non l’avete mai vista.

Eccoli insieme trascorrere una giornata alle terme, tra relax e tanto amore. Ovviamente, i suoi fan le hanno lasciato tantissimi commenti, tutti complimenti meritatissimi per la bravissima e bellissima food blogger.