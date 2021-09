Manuela Blanchard è stata la conduttrice di Bim Bum Bam insieme a Paolo Bonolis: oggi la sua vita è fortemente cambiata, eccola!

Se proprio in un nostro recentissimo articolo vi abbiamo parlato di Carlotta e Robero, volti storici del programma ‘Bim Bum Bam’, non possiamo fare a meno adesso di raccontarvi di lei: Manuela Blanchard. Nata a Milano il 25 Maggio del 1959, ha compiuto il suo debutto sul piccolo schermo davvero da giovanissima. Dapprima come annunciatrice ed, in seguito, come conduttrice, è proprio in questo modo che la bellissima Blanchard ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il successo, però, arriva soltanto nel 1985. Quando, per la prima volta in assoluto, prende il posto di Licia Colò nel famosissimo programma Bim Bum Bam e ne diventa, insieme a Paolo Bonolis, la sua colonna portante. L’esperienza di Manuela al timone di Bim Bum Bam dura notevoli anni. Non soltanto, infatti, continua la sua esperienza al fianco di Paono Bonolis, ma, dal 1992 al 1996, ne conduce anche la versione domenicale su Italia Uno.

Sono trascorsi anni dal suo ‘addio’ al pubblico di Bim Bum Bam, ma cosa fa oggi Manuela Blanchard?

Cosa fa oggi Manuela Blanchard dopo il successo di Bim Bum Bam?

Il successo riscontrato da Bim Bum Bam, c’è da ammetterlo, è stato davvero impressionante. Ogni cosa bella, purtroppo, è destinata a terminare. Ed anche lo storico programma dedicato ai bambini e ai ragazzi degli anni ’90 è terminato. Cos’è successo, però, dopo l’addio alla trasmissione? Ed, in particolare, alcuni dei suoi ex protagonisti storici cosa fanno oggi?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Manuela Blanchard, amatissima conduttrice del programma, dopo aver salutato il programma, ha tentato di proporre nuove idee, ma tutte sono state scartate. E così, dopo aver ricevuto proposte che la vedevano sempre al timone di televendite, la presentatrice ha detto ‘addio’ al mondo della televisione. È soltanto nel 2020, però, che è ritornata in tv con un programma che insegna ai bambini e alle loro famiglie l’arte orientale. Sul suo canale Instagram, infatti, si legge che la Blanchard è insegnante di Taiji.

