“Io stuprata a 7 anni”, confessione da brividi della famosa showgirl

La famosa showgirl si lascia andare ad una confessione da brividi: “Sono stata stuprata a 7 anni”, ecco di chi si tratta

Confessione da brividi della famosa showgirl. In un’intervista rilasciata in televisione, la donna ha dichiarato: “Sono stata stuprata a 7 anni“. Le sue parole hanno atterrito il pubblico ed anche la conduttrice, che si è emozionata in studio.

LEGGI ANCHE: “Sono casta”: la famosa showgirl rivela di non avere rapporti da 11 anni

La confessione da brividi della famosa showgirl: “Stuprata a 7 anni”

In un’intervista rilasciata a Storie italiane, programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, Aida Yespica si è lasciata andare ad una confessione da brividi. La famosa showgirl di origini venezuelane ha raccontato la sua infanzia molto difficile. Più di trent’anni fa, infatti, la venezuelana è stata violentata: “La mia vita è stata strappata. Io devo andare avanti e avere una vita, sono passati 32 anni ma non è facile. Ho un figlio e vado avanti”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto nel salotto di Eleonora Daniele: “Non so se quella persona che mi ha violentato sia ancora viva. Io sono venuta in Italia quando avevo 17 anni e non ho saputo più niente. Non capisco cosa passa per la mente delle persone e come si possa fare una cosa del genere”.

La violenza subita circa 32 anni fa ha sicuramente segnato la vita della modella, ma soprattutto le sue relazioni sentimentali. La Yespica ha infatti confessato: “Non riesco più ad avere un rapporto come si deve, non mi capiscono”.

Dopo la storia d’amore con Matteo Ferrari, con il quale ha avuto anche un figlio, e il matrimonio breve con l’avvocato venezuelano Leonardo Gonzales, la Yespica ha avuto vari flirt ma al momento pare sia single.