Interpreta Davide nella serie ‘Luce dei tuoi occhi’, ma chi è? A partire dalla città fino a dove l’abbiamo già visto: cosa sappiamo su di lui.

Siete pronti alla prima puntata ‘Luce dei tuoi occhi’? Come darvi torto! In attesa di scoprire come si evolverà la storia e, soprattutto, se Emma scoprirà se la lettera anonima recapitatole sia vera oppure no, scopriamo qualche cosa in più sui suoi personaggi. Nel corso della prima puntata, avremo modo di conoscere Davide, ex marito di Emma, ma chi è lui nella ‘realtà’? Per intenderci meglio, chi è l’attore che veste i suoi panni?

Ad interpretare il ruolo di Davide, è Bernardo Casertano. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Avete pienamente ragione! Lui è un attore famosissimo, amatissimo ed apprezzatissimo. Scopriamo, però, tutto quello che occorre sapere su di lui. A partire, quindi, dall’età. Fino alla sua vita privata e dove l’abbiamo già visto.

Chi è Bernardo Casertano, veste i panni di Davide ne ‘Luce dei tuoi occhi’: età, Instagram e carriera

È proprio Bernardo Casertano, come dicevamo precedentemente, a vestire i panni di Davide nella serie televisiva ‘Luce dei tuoi occhi’. Cosa sappiamo su di lui?

Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero minime. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che Bernardo sia nato a Caserta, in Campania, l’8 Dicembre. E che da sempre abbia avuto la passione per la recitazione. Formatosi presso la scuola ‘Teatro Azione’, il buon Casertano ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione col teatro. In un vero e proprio batter baleno, infatti, approda anche sul grande schermo ed, ovviamente, anche sul piccolo.

Dove l’abbiamo visto in particolare? La risposta è davvero semplicissima: recentemente l’abbiamo vista nella serie televisiva ‘Mina Settembre’, ma, da quanto si apprende, sembrerebbe che lo vedremo anche in una serie che sta per partire. Ma non solo. L’abbiamo anche vista in ‘Che Dio ci Aiuti’, ‘Nero a Metà’ e tantissime altre serie di successo.

Vita privata ed Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non sappiamo davvero niente! Con un profilo social piuttosto attivo, il buon Bernanrdo non è solito aggiornare i suoi sostenitori su questo suo aspetto di vita.

Vi sta piacendo ‘Luce dei tuoi occhi’?