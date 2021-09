Elisa in questa foto è davvero irriconoscibile: così non l’avete mai vista prima d’ora, resterete davvero a bocca aperta quando la guarderete.

È una delle voci più amate della musica italiana, Elisa. Nata a Trieste il 19 Dicembre del 1977, la splendida cantautrice inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica davvero da piccolissima. Pensate, aveva soltanto 19 anni quando pubblica il suo primo album. Il successo vero e proprio , però, arriverà soltanto qualche anno dopo. Correva esattamente l’edizione del Festival di Sanremo del 2001 quando, appena ventitreenne, Elisa prendeva parte alla manifestazione con il suo singolo ‘Luce’. E ne usciva vincitrice. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. Autrice di tantissimi singoli di successi, di dischi incredibili e di tourneé impressionanti, la splendida Toffoli è tra le artiste con le ‘a’ maiuscola.

Il suo successo, però, si estende anche sui suoi canali social. Dove, oltre ad essere amatissima e seguitissima, anche lei non perde mai occasione di poter aggiornare con degli scatti impressionanti. L’ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, per la prima volta in assoluto, ha condiviso una foto del tutto inedita. “Non ricorso se avevo 16 o 17 anni”, ha scritto la Toffoli a corredo di questo scatto da ragazzina.

Elisa Toffoli da ragazzina: così non l’avete mai vista prima, incredibile

È amatissima, Elisa. Eppure, siamo certi che così non l’avete mai vista prima d’ora. Sul suo canale social ufficiale, la splendida cantautrice si è dilettata a condividere una foto del tutto inedita. E, in un vero e proprio batter baleno, ha mandato in tilt i suoi sostenitori. Qui è soltanto una ragazzina, come sottolineato dalla dirette interessata. Eppure, siamo certi che resterete davvero a bocca aperta quando vedrete la foto in questione.

“Rara immagine della mia cameretta e anche piccolo scorcio di un mio murales sul muro”,ha scritto Elisa a corredo di questo scatto. Sottolineando che, seppure ragazzina, aveva già scritto metà del suo primo album. A catturare la nostra attenzione, però, è il look dell’epoca. Siete curiosi di vederlo anche voi? Eccola:

Non l’avevate mai vista prima d’ora così, vero? Avete ragione: nemmeno noi! Però, è sempre incredibile, vero?