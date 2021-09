GF Vip, chi ha in custodia i cellulari dei concorrenti? La risposta non è così scontata

Nella casa del GF Vip i concorrenti sono sprovvisti di cellulari: vi siete mai chiesti a chi vengono lasciati in custodia i loro telefoni?

Come ogni anno, il GF Vip continua ad attirare la curiosità dei telespettatori riguardo ai meccanismi che si nascondono dietro uno show così particolare.

Leggi anche————->>>GF Vip 6, concorrente rimproverato dalla produzione: spunta una nuova ‘regola’?

Il reality è di per sé un tipo di programma diverso dagli altri proprio perché implica una serie di procedure e regole che i concorrenti sono tenuti a rispettare in virtù della loro permanenza sotto le telecamere 24 ore al giorno.

Ma attenzione: non è detto che le regole e i divieti siano sempre gli stessi. Nel corso degli anni abbiamo assistito a qualche cambiamento, come quelli dovuti alle restrizioni causate dalla pandemia.

Ad esempio, in un nostro precedente articolo, vi abbiamo parlato del probabile inserimento di un nuovo divieto nella casa che riguarderebbe gli occhiali da sole, a quanto pare proibiti in questa edizione.

Per quel che concerne i cellulari invece, è da sempre vietato per i concorrenti portarli con sé all’interno del gioco. Ma a chi sono affidati?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip, chi conserva i cellulari dei concorrenti: non tutti lo immaginano

Da più di vent’anni, sia per la versione Nip che per quella Vip, è noto che la regola base del Grande Fratello sia l’assenza di contatti con l’esterno per i concorrenti. Ovviamente i telefonini sono assolutamente vietati.

Leggi anche—————->>>Gf Vip, i ritocchi estetici delle concorrenti: chi ne ha fatti di più? Parola all’esperto

Come rivela Novella 2000, il cellulare di ciascun concorrente viene spento, sigillato e conservato in una cassaforte insieme agli effetti personali.

A differenza di quanto qualcuno avrebbe potuto supporre, tali dispositivi non vengono lasciati a parenti o amici, ma custoditi in modo che nessuno possa avervi accesso.