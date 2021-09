GF Vip, Lulu in lacrime racconta quel doloroso episodio: il conforto dei coinquilini

Nessuno si aspettava la confessione fatta dalla Principessa Lulu tra le lacrime ai compagni del GF Vip: ecco cosa le è successo in passato.

E’ senza dubbio uno dei personaggi rivelazione di questa edizione del GF Vip: la Principessa Lucrezia Hailé Selassié alias Lulu è una delle concorrenti che stanno regalando più sorprese ed emozioni dall’inizio di questa avventura.

Leggi anche————–>>>Grande Fratello Vip, chi sono le principesse etiopi Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié: origini, dove vivono, curiosità e instagram

In un primo momento, a colpire i telespettatori sono stati il suo look e quello delle sorelle Jessica e Clarissa: come tutte le ragazze della loro età, le tre concorrenti blasonate sono appassionate di moda e make-up. Col passare dei giorni, però, stiamo avendo modo di conoscerle meglio e bisogna ammettere che queste tre ragazze sono molto più di quel che sembrano.

Soprattutto Lulu ha mostrato in più occasioni una sensibilità notevole, come ad esempio, quando l’abbiamo vista piangere per la storia di Manuel Bortuzzo. Col giovane nuotatore tra l’altro sembra sia nato anche un feeling particolare e sarà interessante vedere l’evolversi di questa situazione.

Proprio in questi giorni e durante la terza puntata del GF Vip andata in onda lunedì 20 settembre, la giovane Principessa ha raccontato il razzismo subito da ragazzina. Proprio così: tra le lacrime, ha confessato di essere stata vittima di discriminazione a causa del colore della sua pelle.

Anche nella casa del Grande Fratello, la concorrente si è sfogata con i coinquilini.

GF Vip, dolorosa confessione: la Principessa Lulu scoppia in lacrime

Seduta in veranda insieme ad alcuni compagni, Lulu ha raccontato cosa dicevano contro di lei le persone in passato: “Che schifo, quella è una ne**a, che brutta”. Al sentire queste assurde parole, Alex Belli ha abbracciato la coinquilina e le ha ricordato “Sei bellissima, non hai nulla da invidiare a nessuno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Isola News 💎🌴 (@gfisola.news)

Anche Jo Squillo è corsa ad abbracciare la ragazza mentre Soleil le ricordava di non permettere a nessuno di farla soffrire per queste cose e che sono le persone che la pensano così ad essere sbagliate.

Leggi anche—————–>>>GF Vip, Lucrezia Hailé Selassié conquista instagram: vedere i suoi scatti vi lascerà senza parole

Il doloroso racconto ha fatto piangere anche Clarissa, partecipe della sofferenza di sua sorella.