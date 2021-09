Giuseppe Zeno è un amatissimo attore italiano, ma non tutti conoscono questo retroscena su di lui: non l’avreste mai immaginato!

Siete pronti a questo nuovo viaggio? A partire da questa sera, Mercoledì 22 Settembre, e per altre cinque puntate, su Canale 5 andrà in onda una nuova ed imperdibile serie televisiva. Stiamo parlando proprio de ‘Luce dei tuoi occhi’? Con una tematica piuttosto avvincente ed intrigante, la nuovissima serie televisiva dei canali Mediaset saprà incollare milioni e milioni di telespettatori dinanzi allo schermo. E, senza alcun dubbio, lo farà a partire da stasera. In attesa, però, di scoprire cosa ci riserverà questo primo appuntamento e, soprattutto, le sue prossime puntate, siete pronti a scoprire qualche cosa in più sui suoi protagonisti indiscussi? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Anna Valle e di Bernardo Casertano, siete pronti a scoprire un incredibile retroscena su Giuseppe Zeno?

Nei panni di Enrico Leoni, Giuseppe Zeno è uno dei protagonisti indiscussi della serie televisiva ‘Luce dei tuoi occhi’. Cosa sappiamo,però, su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata. E della sua bellissima moglie. Senza alcun dubbio, però, non tutti conoscono questo incredibile retroscena sul suo conto.

Giuseppe Zeno, sapete qual è il suo titolo di studio? Il retroscena che in pochi conoscono

Nato a Napoli l’8 Maggio del 1976, Giuseppe Zeno si rende immediatamente conto di avere un’unica passione: la recitazione. E così inizia immediatamente a frequentare l’Accademia d’arte drammatica della Calabria ed, in seguito, quella di Varsavia. Prima di farlo, però, l’attore napoletano non ha potuto fare a meno di terminare i suoi studi. Ecco, a tal proposito: sapete qual è il suo titolo?

È amatissimo, Giuseppe Zeno, eppure siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena su di lui: qual è il suo titolo di studio? Ebbene: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Giuseppe Zeno abbia un diploma nautico. L’avreste mai immaginato? Insomma, un titolo completamente differente dalla strada intrapresa qualche anno dopo. E che, come potete vedere, gli ha aperto le porte del successo.

Cosa ne pensate? Diteci la verità: eravate a conoscenza di questo retroscena?