Luce dei tuoi occhi è la nuova serie televisiva evento di Canale 5, ma sapete qual è la sua location? In moltissimi vi sarete posti questa domanda.

Questa nuova stagione televisiva Mediaset è iniziata proprio nei migliori dei modi, non c’è che dire. Poco più di una settimana fa, infatti, non sono soltanto iniziati programmi ‘secolari’ dell’azienda, come Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, ma a partire da questa sera, Mercoledì 22 Settembre, andrà in onda la prima puntata di una serie televisiva del tutto nuova. Stiamo parlando proprio di ‘Luce dei tuoi occhi’, la serie tv incentrata sulle vicende di Emma Conti.

Leggi anche –> Anna Valle, sapete cosa ha fatto coi suoi primi guadagni?

Per circa sei settimane, quindi, La Luce dei tuoi occhi farà compagnia l’affezionatissimo pubblico di canale 5. In attesa, però, di scoprire cosa succederà e, soprattutto, se Emma verrà mai a sapere la verità su sua figlia Alice, vi chiediamo una cosa: siete curiosi di sapere dov’è stata girata la fiction? Ed, in particolare, quali sono le location scelte? Senza alcun dubbio, ve lo sareste chiesti in tantissimi. Però, state tranquilli: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa! Siete pronti? Allacciate le cinture: ecco cosa occorre sapere sulla nuova serie tv targata Mediaset.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Qual è la location de Luce dei tuoi Occhi? I luoghi dove è stata girata la fiction

Concentrata sulle vicende di Emma Conti, ballerina professionista trasferita a New York dopo un incredibile lutto, la serie televisiva ‘Luce dei tuoi occhi’ ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin dalla sua prima puntata. D’altra parte, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Cosa ne sarà, però, di lei? Emma, quindi, riuscirà a trovare sua figlia, creduta morta fino all’arrivo della lettera anonima? Chi lo sa: al momento, è ancora tutto da scoprire!

In attesa, però, di sapere come si evolverà la storia e se, quindi, Emma troverà sua figlia, scopriamo qualche cosa in più sulla serie tv. Ad esempio, la storia è ambientata a Vicenza, ma è davvero girata in questa città? E, se si, quali sono le location scelte? Procediamo con ordine! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la serie tv sia stata completamente girata a Vicenza. E che, ovviamente, siano stati ‘privilegiati’ alcuni luoghi. Stando a quanto si apprende da TV blog, infatti, sembrerebbe che le scene degli interni siano state girate a Roma. E che, invece, tutto il resto sia stato girato tra Piazza delle Erbe, piazza San Lorenzo, la sede dell’associazione 11 settembre ed, infine, il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati. Ma non solo. Sul sito, infine, si legge che alcune girate siano state anche girate in provincia di Vicenza.

Da chi è composto il cast?

Come dicevamo precedentemente, quindi, il cast ha come protagonisti principali: Anna Valle, nei panni di Emma, e Giuseppe Zeno, nel ruolo di Enrico, insegnante della stessa scuola dove si recherà anche la stessa Emma. Ma non solo. Attorno a loro, inoltre, ci saranno anche altri personaggio: Bernardo Casertano nei panni di Davide, ex marito di Emma, Elisa Visari che interpreta il ruolo di Valentina. Ed, infine, tantissimi altri nuovi volti. Insomma, un cast piuttosto stellare. E che, senza alcun dubbio, preannuncia un successo incredibile.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera per questa nuova avventura avvolta nel mistero, voi?