Cos’è successo dopo le loro nozze a Matrimonio a Prima vista Italia 3? In molti se lo saranno chiesti

Le loro nozze sono avvenute nel corso di Matrimonio a prima vista Italia 3, ma cos’è successo dopo? In molti se lo saranno chiesti.

Presentarvi Matrimonio a prima vista e la sua formula, siamo certi, che è del tutto inutile. In onda a partire dal 2016, il programma ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dalla sua prima puntata e, soprattutto, sin dalla sua edizione. Vero e proprio esperimento sociale, la trasmissione offre la possibilità a sei concorrenti, abbinati tra di loro da degli esperti, di convolare a nozze in men che non si dica. E di vivere, per tutta la durata del programma, come marito e moglie. Sono trascorsi ben 5 anni dalla sua prima messa in onda, eppure Matrimonio a prima vista continua ad essere uno dei programmi più seguiti della televisione nostrana.

Nel corso di queste sette edizioni del programma, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi concorrenti ed, ovviamente, coppie. Una tra tante, però, ha catturato la nostra attenzione. Stiamo parlando proprio dell’amatissima coppia convolata a nozze nel corso di Matrimonio a prima vista Italia 3. Ecco, cos’è successo dopo? A distanza di 3 anni dalla cerimonia, sono ancora una coppia? Scopriamo insieme ogni cosa.

Sono ancora insieme dopo le nozze a Matrimonio a prima vista Italia 3?

Insieme a Camilla e Mauro, anche Daniela e Roberto hanno preso parte a Matrimonio a prima vista Italia 3 e sono convolati a nozze. Cos’è successo, però, dopo? Appurato che, subito dopo la fine della trasmissione, i due giovanissimi ragazzi hanno deciso di separarsi, la loro decisione è rimasta invariata nel corso degli anni? Assolutamente si!

A distanza di anni dalle loro nozze, Daniela e Roberto si sono definitivamente allontanati. Ad oggi, infatti, le loro strade sono completamente distanti e differenti.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Daniela, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ha ritrovato l’amore accanto ad una splendida ragazza. Ed è innamorata più che mai. Su Roberto, invece, abbiamo a disposizione pochissime informazioni. Seppure attivissimo su Instagram, non siamo riusciti a carpire informazioni utili sulla sua attuale situazione sentimentale.

Auguriamo ad entrambi una vita serena e prospera.